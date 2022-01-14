Fazla uyuma isteği 'Koronasomnia'dan olabilir

Dünyada milyonlarca insanın pandemi nedeniyle uyku problemleri yaşadığına dikkat çeken Noröloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Özkardeş, "Koronasomnia, pandemi ile ilgili uyku problemlerini ifade eden yeni bir terimdir. Pandemide artan stres ve kaygının, uyku üzerinde negatif etkisi olmaktadır. Sabahları fazla uyuma isteği Koronasomnia işareti olabilir. Covid-19 pandemisi nedeniyle haftalık çalışma saatleriniz azaldıysa, her sabah daha fazla uyumak isteyebilirsiniz. Gecede 7 ila 8 saatten fazla uyumak, alarm kullansanız bile zamanında uyanmayı çok daha zor hale getirebilir. Aşırı uyuyanlar gün boyunca sersemlik, sinirlilik ve dikkat eksikliği hissedebilir" dedi.

