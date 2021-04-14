Fazla tuz ödeme sebep oluyor

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Karagöz, "Tuz sodyum ve klorür kimyasal elementlerinden oluşuyor. Tuz, çok önemli ve vazgeçilmez bir mineraldir, yeterince kullanıldığı zaman sağlığımıza da çok faydalıdır. Kemik ve iskelet yapısı bakımından kalsiyum içerdiği için ayrıca önemlidir. Ancak, fazla kullanıldığında zarar verir. Son yıllarda tuzun fazla kullanımı ile ilgili toplumumuzda ciddi farkındalık oluştu. Günlük önerilen tuz kullanım miktarı 5 veya 6 gramdır. Daha fazlası önerilmiyor" dedi. Tuzun hipertansiyon hastalarında ciddi ödem sebebi olduğuna vurgu yapan Karagöz, "Tuz fazla kullanıldığında suyu vücutta tutarak ciddi ödeme sebep oluyor. Özellikle şeker, tansiyon ve böbrek hastalarında ciddi problemlere yol açabiliyor. Bununla birlikte özellikle yaz aylarında terleme ve sıvı kaybı nedeniyle tuz tüketimine daha dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikli bir grup olarak tiroid hastaları dışındaki kişilerde iyotlu tuz kullanımını öneriyoruz" diye konuştu.

