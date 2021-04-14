  • BIST
    1378.37
  • Dolar
    8,1199
  • Euro
    9,7247
  • Altın
    456,1140
İstanbul
7 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Uzaktan eğitim 15 Nisan'da başlıyor
İçişleri Bakanlığı valiliklere 'Kısmi Kapanma' konulu genelge gönderdi
Kamuda mesai saatlerine ilişkin genelge Resmi Gazete'de
Ünlü olmak özgürlüğü kısıtlıyor
Sahurda yumurta yiyin, iftarda tatlıdan kaçının
Ailenizde göz tansiyonu varsa 7 kat risktesiniz
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 14 Nisan
Fazla tuz ödeme sebep oluyor
Depresyonla mücadelenin anahtarı kendinizde gizli
Çelik'ten Hollandalı Wilders'e tepki
Ege Denizi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İdlib'deki kamplarda ilk iftar yoksulluğun pençesinde yapıldı
Beyaz Saray: İran'ın provokatif açıklamasından endişeliyiz
Aynı cadde üzerinde 1 dakika arayla iftar yapıyorlar
ABD'nin Afganistan'daki tüm askerlerini 11 Eylül'den önce çekeceği açıklandı
Vaka sayısı 60 bine dayandı
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı
Başkan Erdoğan: Kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz
NASA'nın yarışmasında Van Gölü fotoğrafı birinci seçildi
Biden döneminde Filistin meselesini ne bekliyor?
Fransız bakan itirafa rağmen Türkiye'yi suçladı
Üs bölgesine yaklaşıyordu... İmha edildi
Sevinçleri kursaklarında kalacak! Bakan Varank: Artık ASELSAN üretiyor
Terör örgütünün sakladığı gerçek örgütsel dokümanda çıktı
14 Nisan 2021 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:14 Nisan 2021 Çarşamba 07:30:00

Fazla tuz ödeme sebep oluyor

ABONE OL

Uzmanlar, tuzun fazla kullanılması durumunda sağlığa ciddi zarar verdiğini, günlük tuz kullanım miktarının 5-6 gram olması gerektiğini söyledi.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Karagöz, "Tuz sodyum ve klorür kimyasal elementlerinden oluşuyor. Tuz, çok önemli ve vazgeçilmez bir mineraldir, yeterince kullanıldığı zaman sağlığımıza da çok faydalıdır. Kemik ve iskelet yapısı bakımından kalsiyum içerdiği için ayrıca önemlidir. Ancak, fazla kullanıldığında zarar verir. Son yıllarda tuzun fazla kullanımı ile ilgili toplumumuzda ciddi farkındalık oluştu. Günlük önerilen tuz kullanım miktarı 5 veya 6 gramdır. Daha fazlası önerilmiyor" dedi. Tuzun hipertansiyon hastalarında ciddi ödem sebebi olduğuna vurgu yapan Karagöz, "Tuz fazla kullanıldığında suyu vücutta tutarak ciddi ödeme sebep oluyor. Özellikle şeker, tansiyon ve böbrek hastalarında ciddi problemlere yol açabiliyor. Bununla birlikte özellikle yaz aylarında terleme ve sıvı kaybı nedeniyle tuz tüketimine daha dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikli bir grup olarak tiroid hastaları dışındaki kişilerde iyotlu tuz kullanımını öneriyoruz" diye konuştu.

Etiketler : tuz tuz tüketimi sodyum
Maldivler'de tatil yapan Aleyna Tilki, AVM'de görüntülendi

Maldivler'de tatil yapan Aleyna Tilki, AVM'de görüntülendi
Tuvana Türkay'a yapımcıdan konuşma yasağı

Tuvana Türkay'a yapımcıdan konuşma yasağı
Tuğba Özerk'e düğün provası sürprizi

Tuğba Özerk'e düğün provası sürprizi
Sorumluluk yükleyen şarkı

Sorumluluk yükleyen şarkı
Özge Ulusoy, 5 yıl sonra yeniden güldürecek

Özge Ulusoy, 5 yıl sonra yeniden güldürecek
Yavuz Sultan Selim ertelendi

Yavuz Sultan Selim ertelendi
Beyaz Show geri dönüyor

Beyaz Show geri dönüyor
Murat da pozitif

Murat da pozitif
Popçu Simge'den yeni bir hit

Popçu Simge'den yeni bir hit

EN ÇOK OKUNAN HABERLER