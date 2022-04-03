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03 Nisan 2022 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:03 Nisan 2022 Pazar 10:00:00

Fazla kilolu olmak gibi zayıflık da hastalık nedeni

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Fazla düşük kilo vitamin mineral eksikliklerine bağlı halsizlik, uyku hali, saç, tırnak, cilt rahatsızlıkları gibi birçok sonuca yol açabilir. Diyetisyen Deniz Tığlı Torun, "Kilo düşüklüğünü boy ve ağırlık dengesini beden kütle indeksi (BKİ) skalası ile değerlendiririz.

Fazla düşük kilo vitamin mineral eksikliklerine bağlı halsizlik, uyku hali, saç, tırnak, cilt rahatsızlıkları gibi birçok sonuca yol açabilir. Diyetisyen Deniz Tığlı Torun, "Kilo düşüklüğünü boy ve ağırlık dengesini beden kütle indeksi (BKİ) skalası ile değerlendiririz. BKİ değeri ağırlığın (kg cinsinden) boyun (m cinsinden) karesine bölünmesi ile hesaplanır. BKİ değeri 18,5 kg/metre karenin altında olan bireyler zayıf olarak değerlendirilir. Fazla düşük kilo vitamin mineral eksikliklerine bağlı halsizlik, uyku hali, saç- tırnak-cilt rahatsızlıkları gibi birçok sonuca yol açabilir" diye konuştu.

Kilo almak isteyenlerin beslenme uzmanı eşliğinde özel programla kilo almasını öneren Diyetisyen Torun, "Kendi kendine kilo almaya çalışan bireylerin en sık yaptığı hata tek öğünde yüksek kalori tüketmeye çalışmaktır. Bir öğünde yüksek kalori alımları hem toplam kilo alımına yeterli gelmez hem de sağlıklı kilo alımı sağlamaz. Hatta yağ oranı artması gibi olumsuz sonuçlara sebep olabilir. Öğünler mutlaka dengeli ve yeterli enerji hesabı ile planlanmalıdır" şeklinde konuştu.

Etiketler : Fazla kilolu olmak zayıflık da hastalık nedeni Diyetisyen Deniz Tığlı Torun
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