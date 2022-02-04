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04 Şubat 2022 Cuma 08:30:00 - Güncelleme:04 Şubat 2022 Cuma 08:30:00

Fazla kilo ve obezite kanser riskini artırıyor

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Fazla kiloların kalp damar sistemi, sindirim, solunum, bağışıklık sistemi gibi pek çok sistemi etkilediğini belirten uzmanlar, obezitenin vücudumuzdaki pek çok hormonal sistem ve hücre yapısını da etkileyerek bazı kanser risklerini artırdığına ve pek çok kanserin gelişmesini tetikleyebileceğine dikkat çekiyor.

Fazla kiloların kalp damar sistemi, sindirim, solunum, bağışıklık sistemi gibi pek çok sistemi etkilediğini belirten uzmanlar, obezitenin vücudumuzdaki pek çok hormonal sistem ve hücre yapısını da etkileyerek bazı kanser risklerini artırdığına ve pek çok kanserin gelişmesini tetikleyebileceğine dikkat çekiyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Murat Koca, tanı konulan tüm kadın kanserlerinin yüzde 50'sinin, tüm erkek kanserlerinin yüzde 25'inin şişmanlık ve obezite ile ilişkili olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, kanser riskini azaltmak için ideal kiloya erişilmesini, sağlıklı ve dengeli beslenmeyi ve düzenli egzersiz yapılmasını tavsiye ediyor. Op. Dr. Murat Koca, kilo fazlalığı, şişmanlık veya obezitenin gün geçtikçe en önemli sağlık problemi olmaya başladığını belirterek "Kilo probleminin yanında sağlıkla ilgili problemler de arttı. Kilo kalp damar sistemi, sindirim, solunum, bağışıklık sistemi gibi pek çok sistemi etkilerken vücudumdaki pek hormonal sistem ve hücre yapısını da etkileyerek bazı kanser risklerini de arttırdı. Pek çok kanserin gelişmesini tetikleyebilir" uyarısında bulundu.

Etiketler : Fazla kilo Op. Dr. Murat Koca obezite
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