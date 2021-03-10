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10 Mart 2021 Çarşamba 12:27:00 - Güncelleme:10 Mart 2021 Çarşamba 12:27:00

Fazla kilo koronavirüse karşı savunmasız bırakabilir

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Diyabet, kalp ve damar hastalıkları, nörolojik rahatsızlıklar hatta kanser gibi birçok sağlık sorununa neden olan obezite, koronavirüs için de büyük tehlike oluşturuyor.

Fazla kilolu ve obezite hastası olan kişilerin koronavirüs nedeniyle hastanede yatış süresi artarken, bu nedenle hayatını kaybetme riski de artıyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Ferit Kerim Küçükler, "Obezitede solunum fonksiyonlarda bozulmalar görülür. Akciğer rezerv hacminde ve solunum kapasitesinde azalma gibi bulgulara daha sık rastlanılır. Karın çevresinin artışı, yatar pozisyonda karın zarına baskı yaparak solunum kapasitesini daha da azaltır. Bu nedenle obezite hastalarında nefes darlığı daha sık görülmektedir. Ayrıca obezitede vücutta artmış olan bazı iltihabi maddeler, Kovid -19 enfeksiyonu sırasında artan maddeler ile benzerlik gösterdiği için klinik durumun ağırlaşmasına neden olabilir" dedi. Küçükler, "Obezite, vücudun bağışıklık yanıtının zayıflamasına neden olur. Çünkü bağışıklık hücrelerinin üretildiği, dalak, kemik iliği ve timus gibi organlar artmış yağ dokusu nedeniyle fonksiyon kaybına uğrayabilir. Bağışıklık hücrelerinin de mikroorganizmalar ile savaşma güçleri azalmıştır. Obezite hastalarında hipertansiyon, diyabet, kalp hastalıkları, astım ve KOAH gibi rahatsızlıklar daha sık görülür. Bu hastalıkların çoğu aynı zamanda Kovid-19 için risk faktörü oluşturur" diye uyardı.

Etiketler : obezite fazla kilo koronavirüs kovid-19
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