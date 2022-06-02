Fazla karbonhidrat uyku düzenini etkiler

Uykunun bağışıklığı korumak, enerji dengesini sağlamak ve bilinç açıklığı için gerekli olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Edanur Usta, "Yapılan çalışmalarda yüksek karbonhidratlı besinler yiyenlerin, düşük karbonhidratlı besinler yiyen kişilere göre uykuya eğilimlerinin daha fazla olduğu saptanmıştır. Protein içerikli yiyecek tüketiminin de uyku düzenlenmesinde etkisi vardır" dedi. İyi bir uykunun genel sağlık ve iyi bir ruh hali için şart olduğunu vurgulayan Dyt. Edanur Usta, yüksek karbonhidrat içeriği olan besinleri tüketmenin, yemekten sonra gelen ani uyku durumuna neden olabileceğini vurguladı.