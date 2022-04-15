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Fatma Adaş: Bebeğinizi yogayla rahatlatın
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15 Nisan 2022 Cuma 17:25:00 - Güncelleme:15 Nisan 2022 Cuma 17:25:00

Fatma Adaş: Bebeğinizi yogayla rahatlatın

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Bebek yogası, anne ve bebeğin birlikte yapabileceği hem eğlenceli hem de faydalı bir aktivite. Son yıllarda popülaritesi artan bebek yogasının faydalarını Fatma Adaş anlattı.

Sosyal medyada 'Ebeannem' adlı sayfasıyla tanınan Fatma Adaş, bebek yogası konusunda uzman. Adaş, anavatanı Hindistan olan ve hem fiziksel hem de ruhsal açıdan fayda sağlayan bu egzersizler bütününün anne-bebek arasındaki bağı güçlendirdiğini söyledi: "Bebek yogası; yoganın, yeni anne ile bebeğinin birlikte yapabileceği şekilde tasarlanmış bir versiyonu. Vücudu esnetmeye yönelik fiziksel hareketler bedeni gevşetirken, ruhsal açıdan da rahatlama sağlıyor. Annenin vücudunu forma sokmaya yardımcı olan yoga, aynı zamanda bebeğin kas gelişimini de destekliyor."

UYKU AÇISINDAN DA FAYDALI

Son yıllarda popülaritesi artan bebek yogasının gaz sancısı konusunda da fayda sağladığını dile getiren Fatma Adaş, "Bebek yogasının kabızlık, gaz sancısı ve kolik gibi sindirim ve bağırsak sorunlarını gidermede yardımcı olduğu biliniyor. Özellikle kalça ve karın bölgesi hareketleri sırasında bebekler sürekli gaz çıkarıyor. Bebeğin daha iyi ve kaliteli bir uyku uyuyabilmesine yardımcı olan egzersizler, bebeğin omurga esnekliğini de artırıyor" dedi.

3 AYDAN SONRA BAŞLANABİLİR

Peki bebek yogasına ne zaman başlanmalı? Bebek 3 aylık olduktan sonra egzersizlerin rahatça yaptırılabileceğini söyleyen Fatma Adaş, "1 yaşına kadar yapılabilecek bir uygulama. Şu noktaya da özellikle dikkat çekmek istiyorum; annenin bebeğiyle temas halinde olması, aralarındaki bağı kuvvetlendirir. Bebeğin, annesine olan güven duygusunun güçlenmesine yardımcı olur. Ayrıca yoga, bebek açısından oldukça eğlenceli bir aktivite. Masajın yanı sıra dokunma, kucaklama gibi etkili temaslar da içeren dersler sonrasında bebeğin kendisini iyi hissettiğini görmek dünyalara bedel. Anne açısından da stresi azaltan ve lohusa sorunlarından kurtulmaya yarayan çok faydalı bir egzersiz" diye konuştu.

Etiketler : yoga bebek fatma adaş
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