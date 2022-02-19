VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yumurta fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme
Türkü performansı
Kral olarak dönüyor
Tansiyonu olanlara ‘ağrı kesici' uyarısı
Konya'da otobüs kazası
AK Parti ve MHP'lilere tehdit
AK Parti'den EYT için 2022 sinyali
Reflüsü olan sakız çiğnemesin
Fast food beslenme uykusuz bırakıyor
Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları - 19 Şubat
Ukrayna'nın doğusunda patlama
DSÖ: Dünya yeni bir küresel salgına hazırlıklı değil
Numan Kurtulmuş STK temsilcileriyle buluştu
"Enerji fiyatlarındaki artış kalıcı değil"
"Türkiye'nin çabasını memnuniyetle karşılıyoruz"
Koronavirüs vaka sayılarında düşüş sürüyor
Kılıçdaroğlu HDP'ye direnemedi
Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri ile görüştü
Ukrayna: Büyük çaplı bir saldırı olasılığı düşük
Kritik detay ortaya çıktı! Hem emeklilik hem de kıdem tazminatı hakkı
CHP'li RTÜK üyesi yine algı operasyonuna girişti
TEKNOFEST'ten Yine Bir İlk: Dikey İnişli Roket Yarışması
Tatilde olduğunu kabul etti! THY'yi hedef aldı
Akdeniz'de can pazarı!
19 Şubat 2022 Cumartesi 09:00:00 - Güncelleme:19 Şubat 2022 Cumartesi 09:00:00

Fast food beslenme uykusuz bırakıyor

ABONE OL

Gün içinde tükettiğimiz besinler uykusuzluğa neden olabiliyor. Özellikle fast food ve kızartma ağırlıklı beslenenler uykuya dalmakta zorluk çekiyor.

Günümüzün en yaygın sorunlarından biri olan uykusuzluk, basitçe uykuya dalmakta güçlük çekmek olarak tanımlanıyor. Günlük olarak yeterli miktarda ve sağlıklı bir uyku, vücudumuzun ve beynimizin düzgün çalışmasını sağlıyor. Yapılan araştırmalar iyi bir gece uykusunun hafızayı, karar verme yetisini ve yaratıcılığı geliştirdiği kanıtlıyor. Uykusuzluk çeken kişiler uyandıklarında kendilerini yorgun, bitkin hissedebileceğini, günlük işlerini yapmakta zorlanabileceğini hatırlatan Dr. Diyetisyen Çağatay Demir, "Yüksek yağlı ve özellikle trans yağ içeren yiyeceklerin vücuda zararları sık sık gündeme geliyor. Ancak bu yiyecekler aynı zamanda uyku döngüsünü ve kalitesini de oldukça olumsuz etkiliyor. Uyku sorunu yaşamamak için en azından akşam öğünlerinde bu yiyecekleri tüketmemeye özen gösterilmesi gerekiyor" dedi.

ŞEKERDEN DE UZAK DURMALI

Basit karbonhidratlı besinler yediğinizde daha hızlı açlık oluşur. Dr. Diyetisyen Çağatay Demir "Akşam yemeğinde şekerli besinler tükettiğinizde hızlı acıkırsınız, bu da uykuya geçiş sürecinizi olumsuz etkiler. İyi bir uyku için gün içinde ve özellikle akşam yemeğinde dengeli tabaklar oluşturmak, tüketilecek karbonhidrat çeşidini iyi seçmek çok önem taşıyor" dedi. Demir, "Akşam yemeğinde tek başına protein tüketirseniz, sindirimi uzun süren besinler oldukları için, kaliteli uyku açısından çok iyi bir tercih yapmamış olursunuz. Akşam öğününde lifli bir karbonhidrat çeşidi ve sebzeler tüketirseniz uyku kaliteniz artar. Aynı zamanda yatmadan 1 saat önce içilen bir bardak süt, içeriğindeki triptofan aminoasidi sayesinde uyku süresini ve kalitesini oldukça olumlu etkiler" diye ekledi.

Limon otlu çay

Özellikle Ortaçağ'da uykusuzluk belirtilerini ve kaygıyı tedavi etmek için kullanılan limon otlu çay günümüzde de birçok kişi tarafından yaygın olarak kullanılıyor. Limon otunun keskin kokusu ve tadı sayesinde çayı lezzetleniyor. Stresi yatıştırmaya ve kasları gevşetmeye yardımcı olan limon otu, uykuya dalmayı kolaylaştırıyor.

Sarı papatya

Yatıştırıcı etkisi bulunan papatya, uyku sorunu yaşayan kişiler tarafından yaygın olarak kullanılıyor. Beyin içerisindeki uykuya yardımcı kimyasalları etkilemese de kişiyi yatıştırıyor ve stres, anksiyete gibi uykusuzluğa sebep olan psikolojik etmenlerin önüne geçerek uykuya dalmayı kolaylaştırıyor. Birçok araştırmayla sakinleştirici etkisi kanıtlanan papatyanın hiçbir yan etkisi bulunmadığı için her yaştan kişi rahatlıkla kullanabiliyor.

Etiketler : FAST FOOD sağlıklı beslenme şeker
Kapadokya çıkarması

Kapadokya çıkarması
Saba'nın tahtını sallıyor

Saba'nın tahtını sallıyor
Emre'den bu sefer de zina davası

Emre'den bu sefer de zina davası
‘Kadın' Fransa'da

‘Kadın' Fransa'da
Güzellik sırrı genetik

Güzellik sırrı genetik
Düğün hazırlıklar başladı

Düğün hazırlıklar başladı
Yer gök aşk

Yer gök aşk
Göcek'te kızımı darp etti

Göcek'te kızımı darp etti
Piyanistle düet

Piyanistle düet

EN ÇOK OKUNAN HABERLER