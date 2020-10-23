Sağlık Bakanı Koca tüm Türkiye'yi uyardı! İstanbul için yeni sinyal

Bakan Koca, "Halkımızdan rica ediyorum. Sağlık çalışanlarımızın hastaları iyileştirmek için gösterdiği çabayı sizler de tedbirlere uymak için gösterin. Salgınla mücadelede şu an tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Biliyoruz ki böyle bir mücadele sadece hasta tedavi ederek kazanılmaz. Yayılmayı önleyerek kazanılır. Bu da ancak ve ancak tedbirlere uymakla mümkündür. Şehir şehir dolaşıp çağrılarımızı tekrarlıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

"BURSA EN KRİTİK GÜNLERİNİ YAŞIYOR"

Bursa için 'En kritik günlerini yaşıyor' ifadesinde bulunan Fahrettin Koca, ''3 milyonu aşkın nüfusuyla Bursa Covid-19'a karşı verdiğimiz savaşın merkezlerinden biridir. Burada kazanacağımız başarı Bursa ile sınırlı kalmayacak, tüm ülkeyi etkileyecektir. Bursa şu an salgının başından bu yana en kritik günlerini yaşıyor. Eylül ayının ortalarına kıyasla günlük vaka sayısı yaklaşık 3 kat artmıştır. Burada şehir hastanesini de inceleyecek ve burada çalışacağız. Ardından Balıkesir'e de gideceğiz." dedi.

"KORONAVİRÜS SALGINI TÜRKİYE'DE YENİDEN TIRMANIŞA GEÇMİŞTİR"

Salgının Türkiye'de tırmanışa geçtiğinin altını çizen Bakan Koca, ''Son durumu öğrenmek isteyen yurttaşlarımız için de gerekli bilgileri akşamki açıklamada paylaşacağız. Şimdiden dikkat çekmek istiyorum. Koronavirüs salgını Türkiye'de yeniden tırmanışa geçmiştir. İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına ulaşmış durumda. İstanbullular, tedbirleri uyun. Bu çarşamba günü Bilim Kurulu toplantısını da İstanbul'da yapmayı planlıyoruz.'' dedi

İSTANBUL VALİSİ VE BELEDİYE BAŞKANI İLE GÖRÜŞECEK

''Hafta sonundan başlayarak 5 gün İstanbul'dayım.'' diyen Bakan Koca, "Hafta sonundan başlayarak 5 gün İstanbul'da çalışma arkadaşlarımla olacağım. İstanbul Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, İl Emniyet Müdürü ile görüşmeler yapmayı planlıyorum. Bilim Kurulu toplantısını da İstanbul'da gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.