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05 Nisan 2021 Pazartesi 12:30:00 - Güncelleme:05 Nisan 2021 Pazartesi 12:30:00

'Evlenirim' dedi rol arkadaşı oldu

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Hekimoğlu'nda rol alan oyuncu Damla Colbay'ın ünlü olmadan önce Twitter hesabına yazdığı mesajlar 10 yıl sonra gündem oldu.

Hekimoğlu'nda rol alan oyuncu Damla Colbay'ın ünlü olmadan önce Twitter hesabına yazdığı mesajlar 10 yıl sonra gündem oldu. Colbay'ın şu an rol arkadaşı olan Okan Yalabık'ın da içinde bulunduğu ''Ünlü olunca Burak Özçivit ile evlensem yoksa yabancılara da bir baksam mı? Ama benim işim belli olmaz, bakarsın Okan Yalabık'la evlenirim'' mesajları sosyal medyanın konuşulan konularından oldu. Oyuncu için 'Ben değil kuzenim yazdı', 'Aman Fahriye görmesin' yorumları yapıldı.

Etiketler : Hekimoğlu Damla Colbay Okan Yalabık Burak Özçivit
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