Evden çalışanlar dikkat: Bel ve boyun ağrısını azaltacak öneriler

Doç. Dr. Meriç, "Birçok kişi evinin mutfağında, salonda, uygun olmayan sandalyelerde çalışmak durumunda kalıyor. Üstelik çalışma süresinin uzaması ve ara vermeden çalışılması durumunda bel, boyun, omuz ve sırt ağrıları da kaçınılmaz oluyor. Bu nedenle şikâyetlerin arttığını görüyoruz" dedi. Meriç, "Bilgisayar ekranınızın mutlaka göz hizanızda olmasına dikkat edilmeli. Bunun için dizüstü veya masa üstü bilgisayarınızın altına kitap gibi yükseltici koyarak başınızın öne eğilmesini engellemeye çalışmak gerekir. Evde kullandığımız sandalyeler maalesef uzun süre oturup çalışma için uygun değil. Bu nedenle çalışma sandalyesinin ergonomik ofis tipi çalışma sandalyesi olmasını tavsiye ediyoruz" diyerek mümkünse ofiste çalışılan sandalye, eve getirilip kullanılabileceğini söyledi.

