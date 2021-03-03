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03 Mart 2021 Çarşamba 07:35:00 - Güncelleme:03 Mart 2021 Çarşamba 13:09:00

Evden çalışanlar dikkat: Bel ve boyun ağrısını azaltacak öneriler

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Evden çalışanların birçoğunda boyun ve sırt ağrısı saptandığını söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Gökhan Meriç, "Mesai saati kavramının kaybolması ve uzun süre dizüstü veya masaüstü bilgisayarda uygun olmayan bir çalışma ortamı ortopedik rahatsızlıklara davetiye çıkarıyor" diye konuştu.

Doç. Dr. Meriç, "Birçok kişi evinin mutfağında, salonda, uygun olmayan sandalyelerde çalışmak durumunda kalıyor. Üstelik çalışma süresinin uzaması ve ara vermeden çalışılması durumunda bel, boyun, omuz ve sırt ağrıları da kaçınılmaz oluyor. Bu nedenle şikâyetlerin arttığını görüyoruz" dedi. Meriç, "Bilgisayar ekranınızın mutlaka göz hizanızda olmasına dikkat edilmeli. Bunun için dizüstü veya masa üstü bilgisayarınızın altına kitap gibi yükseltici koyarak başınızın öne eğilmesini engellemeye çalışmak gerekir. Evde kullandığımız sandalyeler maalesef uzun süre oturup çalışma için uygun değil. Bu nedenle çalışma sandalyesinin ergonomik ofis tipi çalışma sandalyesi olmasını tavsiye ediyoruz" diyerek mümkünse ofiste çalışılan sandalye, eve getirilip kullanılabileceğini söyledi.

Etiketler : bel boğun ağrı gökhan meriç
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