Evdeki hava kirliliği astımı tetikler

Ailelere bu konuda büyük iş düştüğünü ifade eden Doç. Dr. Nacaroğlu, şu tavsiyelerde bulundu: "Astımlı çocuğun izleminde, ataklarının ve astım bulgularının önlenmesi için çok çeşitli olabilen bu tetikleyici hava kirleticilerinin ve irritanların belirlenmesi; ayrıca maruziyetin önlenmesi çok önemlidir. Hastalar ve aileleri bu maddelerden kaçınmak konusunda bilinçli olmalı, iç ortam kirliliğini azaltmak için gerekli önlemleri ve düzenlemeleri yapmalıdır. Yine çalışmalarda HEPA filtreli hava temizleyicilerinin kullanılmasının, iç ortamda partikül madde konsantrasyonlarını anlamlı derecede azalttığı, astımlı çocuklarda semptomsuz gün sayısını arttırdığı gösteren çalışmalar bulunmaktadır."

