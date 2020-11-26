Evde spor yaparken sakatlanmayın

Koronavirüs döneminde ise salgın nedeniyle evde daha fazla vakit geçiren, hareketsiz kalan ve spor salonlarına gitmek istemeyen birçok kişi egzersiz arayışı için online platformlara yöneldi. Bu arayışın hareketsizliği azaltmak adına olumlu olduğu kadar yanlış yapılacak hareketlerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceğini söyleyen Romatem Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Serap Latif Raif, “Egzersiz yapmak elbette ki çok önem fakat dikkat etmeniz de fayda var. Terlemenin kilo vereceğiniz anlamına geldiğini ve titrediğin için daha iyi yaptığını düşünmek gibi doğru bildiğimiz birkaç yanlıştan vazgeçmemiz gerekiyor. Yoksa hayatınıza hareket katayım derken sağlık sorunlarına neden olabilirsiniz” ifadelerini kullandı. Dinlenmenin de çok önemli olduğunu dile getiren Dr. Raif, "Kasların çalışmaya kadar dinlenmeye de ihtiyacı var. Biz ara vermeden egzersiz programına devam edersek zorlamaya bağlı sorunlar oluşabilir. Isınmadan direk hareketleri yapmaya başlamamalıyız. Bu ısınma ile vücudumuza hazırlık ol komutu vererek ani sakatlanmaların önüne geçebiliriz. Çalışma yapacağız ortamında rahat olması önem taşıyor. Bu yapacağınız hareketlerin vücudunuza daha iyi etki oluşturması için beslenme ve uyku düzeninize de dikkat etmek gerekiyor” diye konuştu.

