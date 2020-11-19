  • BIST
    1313.02
  • Dolar
    7,5826
  • Euro
    8,9957
  • Altın
    453,9830
İstanbul
9 / 12
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İkna edilen terörist Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim oldu
Başkan Erdoğan: İnşallah hep birlikte 'Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştıracağız
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son verileri paylaştı
MEB uzaktan eğitim sürecine ilişkin illere yazı gönderdi
Bugün burçları neler bekliyor? 20 Kasım 2020 Cuma günlük burç yorumları
RTÜK'ten sosyal medya açıklaması: Üyelerin paylaşımları sadece kendilerini bağlar
Akar: Türkiye, Libya halkının ve Milli Mutabakat Hükümeti'nin yanında yer almakta kararlıdır
AYM Başkanı Arslan karantinaya girdi
"PKK'nın defteri önümüzdeki yıl kapatılacak"
Putin koronavirüse mi yakalandı?
Başkan Erdoğan usta yazar Ahmet Kekeç'i unutmadı
Türkiye'den yapay zeka destekli sürü İHA hamlesi
PKK çöküyor! Teröristlerin telsiz konuşmaları ortaya çıktı
Merkez Bankası faizi 4,75 puan artırdı
Yarına dikkat! Kısıtlamalar başlıyor...
Şırnak'ta şehit düşen askerlerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı
Bakan Koca uyardı: Maskenizi sigara için çıkarmayın
DSÖ, Afrika'da nüfusun en az yüzde 20'sine Kovid-19 aşısı yapmayı hedefliyor
Washington Post: G-20 liderleri Suud rejiminin katliam ve işkencelerini görmezden geliyor
UNESCO'dan 18 Kasım için yeni karar!
BM'den Gazze'de sağlık krizi ve ekonomik kriz uyarısı
MSB: Araç kazasında 2 askerimiz şehit oldu
Pelosi ABD Temsilciler Meclisi Başkanlığına yeniden aday gösterildi
19 Kasım 2020 Perşembe 17:55:00 - Güncelleme:19 Kasım 2020 Perşembe 17:55:00

Ev yapımı turşu kanserden koruyor

ABONE OL

İçerisinde canlı mikroorganizmalar barındıran turşu sindirim sistemi için probiyotik özelliğe sahip. Aynı zamanda, yapımı sırasında içerisinde oluşan 'konjuge linoleik asit' sayesinde de kanser hücrelerinin oluşumunu önlüyor.

Gıdaları sirke veya tuzlu asidik suda muhafaza tekniği olarak kullanılan turşu yapımı, binlerce yıldır birçok toplumun yemek kültürünün bir parçası. Ülkemizde de geleneksel mutfak kültürümüzde önemli bir yeri olan ve sofralarımızdan eksik olmayan turşu, uygun şartlarda hazırlandığında özellikle kış ayları için sağlık ve lezzet dolu bir besin. Fermente gıdalara iyi bir örnek olan turşu, içerisinde bulunan canlı mikroorganizmalar sayesinde sindirim sistemi için çok sağlıklı probiyotik özelliklere sahip. Ancak elbette evde ve usulüne uygun yapıldığında. Altınbaş Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğr. Gör. Merve İşeri Uzunoğlu, bağırsak ve mide florasında bulunan yararlı bakterilerin sindirimi düzenlediğini ve turşunun da içerisinde bolca bulunan bu yararlı bakterilerle vücut florasının düzenlenmesine yardımcı olduğunu söyledi. Öğr. Gör. Merve İşeri Uzunoğlu, ev yapımı turşunun faydalarını şu şekilde sıraladı: "Kolesterolü düşürür. Bağışıklığı kuvvetlendirir ve hücre zararlarını önler. Diyabetten korur. Mikroplara karşı koruyuculuğu vardır. Sindirim sistemini ve bağırsak florasını düzenler. Antioksidan ve besin öğeleri açısından değerlidir. İdrar yolu enfeksiyonlarını azaltır."

REÇETELERE SADIK KALINMALI

Turşu yapımı esnasında içerisinde oluşan konjuge linoleik asidin yapılan araştırmalarda kanseri önleyici etkileri olduğunun bulunduğuna dikkat çeken Uzunoğlu, şu bilgileri aktardı: “Turşu kurarken reçetelere sadık kalmak oldukça mühimdir. Miktarları değiştirmek zararlı bakterilerin yayılmasına neden olabileceği gibi turşu yapılacak ürünlerin bozulmasına da sebep olabilir. Aynı zamanda tüm kullanılan alet ve ekipmanların temiz olduğundan, yiyecek kalıntısı olmadığından emin olunmalıdır. Bunun için tüm alet ve ekipmanlar sıcak deterjanlı su ile iyice yıkanıp durulanmalıdır.”

KAYA TUZU VE BEYAZ SİRKE İLE YAPILMALI

Turşu yapımında kullanılacak gıdaların taze, körpe, çürüksüz ve hasarsız olmaları gerektiğini vurgulayan Uzunoğlu, sebze meyvelerin üzerinde mumsu tabaka olmaması gerektiğinden çok iyi yıkanmaları gerektiği uyarısını yaptı. “Turşu kurarken iyota bağlı kararma yaşanmaması için sofra tuzu kullanılmamalı, turşuluk kaya tuzu kullanılmalı” diyen Uzunoğlu, “Turşunun en az yüzde 5 asidite oranına sahip beyaz sirke ile yapılması, meyve sirkelerinin lezzetinin sirkeye geçmesini önler. Ayrıca kullanılacak olan suyun sertliği de turşu yapımını etkiler. Sert sulardaki mineral yoğunluğu turşu suyunun asiditesini düşürür ve gıda güvenliği açısından risk oluşturur” bilgilerini paylaştı.

TOZ BAHARAT VE METAL EŞYALARA DİKKAT

Turşuda kullanılacak baharatların uzun süre beklememiş olması ve özellikle toz halindeki baharatların kararma yapabileceğinin göz önünde bulundurulmasını tavsiye eden Merve İşeri Uzunoğlu, “Turşu kurarken mutlaka cam ve seramik gibi, gıdalarla reaksiyona girmeyen malzemeler seçilmeli. Tuz ve asit ile reaksiyona giren bakır, demir, çinko gibi malzemelerden yapılmış kaşık, tencere gibi ekipmanlar kullanılmamalı” dedi. Kış aylarında özellikle güneşin azlığı ile D vitamini kaynağının azalması, iç mekanlarda daha fazla vakit geçirilmesi, düşen hava sıcaklıkları ve damarların daralması ile bağışıklık sisteminin zayıflayacağını ve vücudun enfeksiyonlara daha açık hale geleceğini belirten Uzunoğlu, “Özellikle kış aylarında bağışıklığımızı destekleyen gıdaları tüketmemiz, fermente gıdalar ile vücudumuzu desteklememiz enfeksiyonlara karşı korunmak için gereklidir” ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Bengü korkudan eve kapandı

Ünlü şarkıcı Bengü korkudan eve kapandı
Serenay Sarıkaya'yı bıktıran haberler

Serenay Sarıkaya'yı bıktıran haberler
Ümit Sayın ve Jale ile maziye dönüş

Ümit Sayın ve Jale ile maziye dönüş
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın aradığı aşkı için konuştu: Beni benden çok sevsin!

Ünlü şarkıcı Aynur Aydın aradığı aşkı için konuştu: Beni benden çok sevsin!
Tuba Ünsal'ın yeni evindeki dikkat çeken detay görenleri hayrete düşürdü

Tuba Ünsal'ın yeni evindeki dikkat çeken detay görenleri hayrete düşürdü
Öykü Gürman zeytin güzeli oldu

Öykü Gürman zeytin güzeli oldu
Tuğba Özerk'ten samimi itiraf

Tuğba Özerk'ten samimi itiraf
Ece Gürsel'den gövde gösterisi... Hem şarkı hem tiyatro oyunu ile geliyor

Ece Gürsel'den gövde gösterisi... Hem şarkı hem tiyatro oyunu ile geliyor
Barış Arduç, Gupse Özay, Can Bonomo ve Öykü Karayel'in Kapadokya kaçamağı

Barış Arduç, Gupse Özay, Can Bonomo ve Öykü Karayel'in Kapadokya kaçamağı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER