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06 Ocak 2021 Çarşamba 18:15:00 - Güncelleme:06 Ocak 2021 Çarşamba 18:15:00

Ev yapımı sirke daha sağlıklı

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Bağırsakları çalıştıran, kan şekerini düşüren, tansiyonu dengeleyen ve vücudu enfeksiyondan koruyan sirke evde kolayca yapılabilir.

Sirke için çok önemli birkaç malzeme var: doğal meyveler, bakliyatlar ve su. İlk kez sirke yapıyorsanız elinizde sirke anası olmayacaktır. Bu nedenle nohut, bulgur ve organik balı elinizin altında bulundurun. Mutlaka cam kavanoz kullanın. Plastik şişelerde hazırlayacağınız sirkelerden beklediğiniz verimi alamayabilirsiniz. Meyveleri, bulgur, nohut ve balı ilave ederek silikon ya da plastik bir kaşıkla karıştırın. Tahta kaşık kullanmayın. Kavanozun ağzını bir tülbentle kapatın. Kapağını sıkıca kapattıktan sonra 20 gün kadar serin, kuru ve doğrudan ışık almayan bir ortamda bekletin. 2 günde bir kapağını açıp karıştırın. Sürecin sonunda bir 20 gün kadar daha bekleyin. Ardından sirke anasının oluştuğunu göreceksiniz. Sirke anasını alın. Dikkatli bir biçimde cam bir kaba aktarın. Ardından sirkenizi tülbentten geçirin. Cam şişelere boşaltın. Dilerseniz bu aşamada bal ile tatlandırabilir ya da tuz ilave edebilirsiniz. 

Etiketler : ev yapımı sirke sirke sirke yapımı sirke yapımı malzeme sağlık
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