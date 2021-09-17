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17 Eylül 2021 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:17 Eylül 2021 Cuma 09:00:00

Ev kazaları çocukları kör bırakıyor, dikkat!

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Uzmanlar, pandemi döneminde evde meydana gelen kazalar sonucu hem yetişkinlerde hem de çocuklarda göz yaralanmalarının dikkat çekici bir şekilde arttığını açıkladı.

Uzmanlar, pandemi döneminde evde meydana gelen kazalar sonucu hem yetişkinlerde hem de çocuklarda göz yaralanmalarının dikkat çekici bir şekilde arttığını açıkladı. Prof. Dr. Erdinç Aydın, pandemi döneminde evde meydana gelen kazalarda 4 yaş altı çocukların göz yaralanmalarına en çok maruz kalanlar olduğunu ve kalıcı görme kayıpları yaşandığını belirtti. Prof. Dr. Aydın "Spor travmalarını önlemek için kullanılacak gözlüklerin koruyuculuğu, yapılan spor dalının temaslı veya temassız olmasına göre farklılık göstermektedir. Çocukluklardaki yaralanmalar basit önlemlerle birçoğu engellenebilir. Korumalı topraklamalı-priz kullanımı, kesici ve delici cisimlerin kapalı veya çocukların ulaşamayacağı yerlerde tutulması, keskin dolap ve kapı kenarlarına silikon çerçeveler yapıştırılması, devrime olasılığı olan TV ve cam dolapların sabitlenmesi, kapılara stoper konması, kapı kollarının keskin köşeli olmaması olası birçok kazayı önleyecektir" diye konuştu.

Etiketler : Ev kazaları Prof. Dr. Erdinç Aydın pandemi dönemi
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