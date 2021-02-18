Etkinlik ve oyunlarda çocuğunuzu gözlemleyin

Çocuk Gelişimi Araştırma Görevlisi Pınar Demir, "Evde kitap okuma etkinlikleri, bahçede bitkiler ve hayvanlarla gerçekleştirebilecekleri çevre etkinlikleri (ebeveyn ile birlikte bitki yetiştirmek, her gün bir hayvanı tanımak ve beslemek), öz bakım becerilerinin geliştirilmesine yönelik etkinlikler (diş fırçalama oyunu, banyoda şarkı söylemek), diğer aile üyeleriyle birlikte gerçekleştirecekleri drama etkinlikleri (herhangi bir meslek grubunu dramatize etme). Boyama yapma, yumurta kolisi, peçete rulosu gibi evdeki artık malzemelerden yeni bir ürün oluşturma, oyun hamurlarını kullanarak çeşitli nesneler yapma, pipetlerden, su şişelerinden faydalanarak oyuncak tasarlama gibi sanat etkinlikleri yapılabilir ve el kuklaları ile oynama olarak sıralanabilir" dedi. Pınar Demir, "Çocuklarda, özellikle pandemi ile birlikte artan kaygı, mutsuzluk gibi olumsuz psikolojik durumların iyileştirilmesi için aileler birtakım yöntemlere başvurabilirler. Ebeveynler bu etkinliklere kendileri dahil olabilir fakat yönlendirici olmamalı ve oyunu çocuğun şekillendirmesine olanak sunmalıdırlar. Ayrıca ebeveynlerin ilgili etkinlik ve oyunlarda çocuklarını gözlemlemeleri gerekmektedir. Bu gözlemler çocukların ruhsal durumu ve ilgi alanları hakkında önemli ipuçları sunmaktadır. Son olarak aileler, çocukların, oyunlardaki karakterlerin davranışlardan daha çok duygularının neler olduğuna odaklanmaları sağlamalıdır. Bu durum çocuklarda olumlu sosyal davranışların gelişmesi desteklenmesine katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

