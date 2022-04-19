VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Yunanistan'ın Oruç Reis korkusu!
Şanghay'da Omicron varyantının tetiklediği Kovid-19 salgınında 7 kişi daha öldü
FETÖ'nün mahrem yapılanması soruşturmasında 34 şüpheli için gözaltı kararı
Devlet korumasındaki çocuklar 3 bin 500 'rol model' ile buluştu
İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'a ait bir noktayı vurdu
Ukrayna: Bugün de sivillerin tahliyesi için insani koridorlar olmayacak
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
e-Devlet'e yeni özellik: Uzlaşma başvuruları yapılabilecek
Bahçeli'den MHP Grup Toplantısında önemli açıklamalar
AKSUNGUR'a yeni özellik!
CHP-HDP arasında Pençe-Kilit Operasyon gerilimi
Meteoroloji'den 44 kent için alarm!
Teröriste Kilit Operasyonu!
ABD'den F-35 açıklaması: Yeniden gündeme gelebilir
Kritik 4 bölgeye saldıracaklar
'Telegram' WhatsApp'a fark atacak
Polen alerjisi astıma dönebilir
Eskiyen diş dolgusu tehlike oluşturuyor
Karpal tünel sendromu elde uyuşma yapar
Maden suyu oruç tutarken yorgunluk hissini alıyor
Çok konuşmak sesi bozuyor!
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları -20 Nisan
Zelenskiy: Rusya Ukrayna'nın doğusunda saldırılara başladı
Başkan Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü
19 Nisan 2022 Salı 08:05:00 - Güncelleme:19 Nisan 2022 Salı 08:07:00

Eskiyen diş dolgusu tehlike oluşturuyor

ABONE OL

Diş çürüklerinin yanında ağızda var olan eskimiş, uyumlarını yitirmiş dolgular ve uygun yöntemlerle yapılmayan eski kanal tedavileri tekrar enfeksiyona yol açabilir.

Diş çürüklerinin yanında ağızda var olan eskimiş, uyumlarını yitirmiş dolgular ve uygun yöntemlerle yapılmayan eski kanal tedavileri tekrar enfeksiyona yol açabilir. Bu tarz restorasyonların değiştirilmesi ve yenilenmesi olası bir enfeksiyonu önler. Dr. Öğr. Üyesi Erhan Erkan "Diş çürükleri hemen ağrı ya da hassasiyet yaratmadığından hemen fark edemeyebilirsiniz. Diş çürüğünün erken teşhis edilememesi çürüğün dişlerin damar ve sinirlerinin bulunduğu öz kısmına yaklaşmasına yol açarak diş iltihabı oluşturabilir. Diş iltihabını oluşturan etken ortadan kaldırılmazsa diş köklerini saran bir enfeksiyon tablosu ile karşı karşıya kalırız. Dişinizi kaybetmekle kalmayıp bu enfeksiyon vücudunuza da yayılarak sağlığınızı bozabilir. Bu sebeple hiç ağrınız olmasa bile dişlerinizi mutlaka 6 ayda 1 diş hekiminize kontrol ettirin" dedi.

Etiketler : Eskiyen diş dolgusu Dr. Öğr. Üyesi Erhan Erkan Diş iltihabı
Alışveriş keyfi

Alışveriş keyfi
Bayram anlaşması

Bayram anlaşması
Astroloji merakı

Astroloji merakı
Londra kaçamağı

Londra kaçamağı
6 km gelinlik yürüyüşü

6 km gelinlik yürüyüşü
Senaryo önemli

Senaryo önemli
Karan 3 oldu

Karan 3 oldu
Ringe çıktı

Ringe çıktı
Engelleri aştılar

Engelleri aştılar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER