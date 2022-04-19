Eskiyen diş dolgusu tehlike oluşturuyor

Diş çürüklerinin yanında ağızda var olan eskimiş, uyumlarını yitirmiş dolgular ve uygun yöntemlerle yapılmayan eski kanal tedavileri tekrar enfeksiyona yol açabilir. Bu tarz restorasyonların değiştirilmesi ve yenilenmesi olası bir enfeksiyonu önler. Dr. Öğr. Üyesi Erhan Erkan "Diş çürükleri hemen ağrı ya da hassasiyet yaratmadığından hemen fark edemeyebilirsiniz. Diş çürüğünün erken teşhis edilememesi çürüğün dişlerin damar ve sinirlerinin bulunduğu öz kısmına yaklaşmasına yol açarak diş iltihabı oluşturabilir. Diş iltihabını oluşturan etken ortadan kaldırılmazsa diş köklerini saran bir enfeksiyon tablosu ile karşı karşıya kalırız. Dişinizi kaybetmekle kalmayıp bu enfeksiyon vücudunuza da yayılarak sağlığınızı bozabilir. Bu sebeple hiç ağrınız olmasa bile dişlerinizi mutlaka 6 ayda 1 diş hekiminize kontrol ettirin" dedi.

