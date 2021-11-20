ERKEN MENOPOZDA HAMİLELİK MÜMKÜN

Muhtemelen birçok kadın, 50'li yaşlarının başlarında menopoza gireceğini tahmin eder. Ancak bazı kadınlar için bu durum çok daha erken gerçekleşir. Yaklaşık 100 kadından biri 40 yaşına gelmeden, yumurtalık yetmezliği sonucu menopoza girerken yaklaşık 100 kadından 10'u, 40-45 yaş arası gerçekleşen erken menopozu tecrübe eder. Çoğu durumda yumurtalık yetmezliği ve erken menopoz için bilinen bir neden olmamakla birlikte sigara içmek, kanser tedavisi gibi bazı terapiler, rahmin alınması ve aile geçmişi menopozu daha erken yaşamanıza neden olabilir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Tamer Sözen "Şansınız düşük olsa da ara sıra yumurtlama olabileceği için hamile kalabilirsiniz. Hamilelikten kaçınmak istiyorsanız "Nasıl olsa menopozdayım!" demek yerine doktorunuzla konuşarak bir doğum kontrol yöntemi seçmeniz gerekir" diyor.



Sağlıklı beslenin: Sağlıklı bir beslenme programı, genel sağlığınıza sağlayacağı yararın yanında menopoz semptomlarını hafifletebilir. Bazı araştırmalar, kepekli tahıllar, baklagiller ve yağlı balıklar tüketmenin menopoz semptomlarını hafiflettiğini hatta menopoz başlangıcını geciktirdiğini öne sürüyor. Bu besinlere rutin beslenmenizde yer vermeniz tavsiye olunur.

Kalp sağlığına dikkat edin: Menopoza girdiğinizde östrojen hormonunun kalbi koruyucu etkisi ortadan kalkar. Bu yüzden erken menopoz durumunda daha yüksek kardiyovasküler hastalık riski ortaya çıkar. Sigarayı bırakarak, sağlıklı beslenerek, normal kiloda kalarak ve ölçülü alkol alarak kalbinize iyi bakmalısınız.

Kemiklere iyi bakın: Östrojen hormonunun kalp üzerinde olduğu kadar kemik sağlığı üzerinde de koruyucu etkisi vardır. Erken menopoz osteoporoz riskini artıracağı için kalsiyum ve D vitamini içeren besinler tüketmek sağlıklı kemikleri korumaya destek olur.

Kilo almamaya dikkat edilmeli: Düzenli egzersiz yapmak kalp, kemik ve ruh sağlığına iyi geleceği için erken menopozun semptomlarını hafifleteceği gibi sağlıklı bir kiloda kalmaya yardımcı olur.

Değişiklikleri kabullenin: Menopoz semptomlarını çevrenizden daha erken tecrübe etmek ve bu durumu kabullenmek zor olabilir. Hayatınızdaki bu değişimi size sınırlayan bir durum olarak karşılamak yerine bir uzman yardımıyla gerekli yaşam tarzı değişikliklerini benimseyerek ilerlemeniz faydanıza olacaktır. Bu duruma karşı hazırlıklı davranıp embriyo ve yumurta dondurma seçeneklerini de gözden geçirebilirsiniz. Yumurta dondurma işlemi hem evli hem de bekar kadınlar, embriyo dondurma işlemi ise evli kadınlar için aile planlamasını sekteye uğratmayacak önlemlerdir.

Yaşam tarzı önemli: Vücudunuza iyi gelen alışkanlıklar edinmeniz genel sağlık durumunuz için olduğu kadar erken menopoz için de önemli. Yaşamınızdaki ani değişiklikler, sigara kullanımı, sağlıksız beslenme ve stresin erken menopoz riskini arttırdığı düşünülüyor. Stresten uzak ve sigarasız bir yaşam erken menopoz riskine karşı menopoz yaşınızı erteleyecektir.