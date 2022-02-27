Erken menopoz anneliğe engel değil

40 yaşın altında olup menopozla erken tanışmış veya anne olamayan kadınların yumurtalarına PRP enjekte edilerek gebelik şansı yükseltiliyor. Bu tedavi yöntemi sayesinde umut verici sonuçlar elde edildiğini söyleyen Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Gökalp Öner, "Kişinin kendi kanından elde edilen PRP uygulaması, başarısız tüp bebek denemeleri olan kadınların çoğunda etkili oldu. Kadının kanından alınıp özel bir kitten geçirilerek elde edilen plazmanın anestezi altında yumurtalara iğne ile enjekte edilip menopozda uykuya geçen yumurtaların uyandırılması işlemi ile başarılı sonuçlar almaktayız'' dedi. "Gebelik başarısızlığında HİS-PRP ve yumurta rezervi azlığında PRP tavsiyesinde bulunuyoruz" diyen Öner, "Özellikle ince duvarı olan rahmin zayıf kısımlarına HİS-PRP enjekte edildiğinde rahim duvarı bir süre sonra kalınlaşıyor ve bebeğin rahimde tutunması sağlanıyor" diye konuştu.

