VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Kurumlarımızın kontenjanlarının yüzde 99'u doldu"
"Bu, tek tip insan ideolojisidir"
Güneş, deri kanserlerinin en önemli nedeni
Kandaki protein ‘kanser riskini' önceden gösteriyor
Erkeklerde meme büyümesi ruhsal travma oluşturabilir
2022-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
İstanbul'u kana bulayacaklardı: Tutuklandı
MSB: Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz
CHP'nin tiyatrosundaki isim bakın kim çıktı
Başkan Erdoğan'dan 21. kuruluş yıl dönümü mesajı
"Tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız"
İzmir'de yarım asırlık ağacın kesilmesine bir tepki daha
Meteorolojiden 17 il için sağanak uyarısı
Togg'da flaş gelişme! Açılış tarihi belli oldu
Resmen itiraf etti: Savaşın eşiğine geldik
‘Zemheri' Orta Doğu'da
4. yıl kutlaması
Fransız damada Türk düğünü
Telegram emojide çığır açıyor
Parmak bebeğe ikinci hayat
8 bin yıllık parmak izi
Bol palamutlu bir sezon umudu
Kelebeklerin "ölüm uçuşu" başladı
Van Gölü'nde balçık temizliği
15 Ağustos 2022 Pazartesi 10:04:00 - Güncelleme:15 Ağustos 2022 Pazartesi 10:04:00

Erkeklerde meme büyümesi ruhsal travma oluşturabilir

ABONE OL

Estetik-Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, erkeklerde gelişen meme büyümesinin erken zamanda müdahale edilmesi gerektiğini, müdahale edilmediği takdirde kişilerde ciddi bir ruhsal travma oluşturabileceğini söyledi.

Erkeklerde erken yaşta gelişen meme büyüklüğünün ciddi özgüven eksikliğine yol açabildiğini, meme büyüklüğünün çok az bir kısmının sporla düzelse de büyük bir kısmının düzelmesi için cerrahi işlem gerektirdiğini belirten Akbaş, "Bazı erkeklerde çeşitli sebeplerle göğüs tıpkı bir kadın memesi gibi büyümeye başlar. Özellikle ergenlik döneminde erkeklerde hormonal dengesizliklere bağlı bir miktar göğüs büyür, geçici bir jinekomasti oluşur. Daha sonradan ise normal haline gelir. Ancak ergenlik döneminde normalin üstünde bir büyüme ergen bir erkek çocuğunun psikolojisini çok olumsuz yönde etkiler. O yüzden bir erkek çocuğunda ergenlik dönemi süreci veya sonrasında normalin üstünde bir meme büyüklüğü varsa mutlaka bunlar incelenmeli ve gerekirse de tedavi yapılması gerekir" diye konuştu.

Etiketler : erkek erkek hastalıkları meme büyümesi
Memleketini coşturdu

Memleketini coşturdu
Aşk kalbimde olmalı

Aşk kalbimde olmalı
Bankacılıktan müzisyenliğe

Bankacılıktan müzisyenliğe
Çekimler tamamlandı

Çekimler tamamlandı
Aşıklar gecesi

Aşıklar gecesi
Sürpriz aşk itirafı

Sürpriz aşk itirafı
Ege'de Zeynep Bastık rüzgarı

Ege'de Zeynep Bastık rüzgarı
Tatil iyi geldi

Tatil iyi geldi
Evliliği ticaret sanıyorlar

Evliliği ticaret sanıyorlar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes