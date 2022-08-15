Erkeklerde meme büyümesi ruhsal travma oluşturabilir

Erkeklerde erken yaşta gelişen meme büyüklüğünün ciddi özgüven eksikliğine yol açabildiğini, meme büyüklüğünün çok az bir kısmının sporla düzelse de büyük bir kısmının düzelmesi için cerrahi işlem gerektirdiğini belirten Akbaş, "Bazı erkeklerde çeşitli sebeplerle göğüs tıpkı bir kadın memesi gibi büyümeye başlar. Özellikle ergenlik döneminde erkeklerde hormonal dengesizliklere bağlı bir miktar göğüs büyür, geçici bir jinekomasti oluşur. Daha sonradan ise normal haline gelir. Ancak ergenlik döneminde normalin üstünde bir büyüme ergen bir erkek çocuğunun psikolojisini çok olumsuz yönde etkiler. O yüzden bir erkek çocuğunda ergenlik dönemi süreci veya sonrasında normalin üstünde bir meme büyüklüğü varsa mutlaka bunlar incelenmeli ve gerekirse de tedavi yapılması gerekir" diye konuştu.

