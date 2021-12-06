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06 Aralık 2021 Pazartesi 07:30:00 - Güncelleme:06 Aralık 2021 Pazartesi 07:30:00

Engellileri en çok dışlanma yaralıyor

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Engellilerin toplumdan dışlanmalarının onları psikolojik olarak yaraladığına dikkat çeken Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Engellilere ikinci sınıf insan muamelesi yaptığınız zaman onlar için toplumsal engel oluşturmuş oluruz, engellileri yaralamış oluruz. En büyük yaralama da psikolojik yaralamalardır." dedi.

Engellilerin toplumdan dışlanmalarının onları psikolojik olarak yaraladığına dikkat çeken Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Engellilere ikinci sınıf insan muamelesi yaptığınız zaman onlar için toplumsal engel oluşturmuş oluruz, engellileri yaralamış oluruz. En büyük yaralama da psikolojik yaralamalardır." dedi. Engellilere karşı oluşturulan en büyük görünmeyen engellerden birinin duygusal körlük ve duygusal sağırlık olduğunu belirten Tarhan, "Duygusal körlüğü ve duygusal sağırlığı olan kişiler empati yapamazlar" dedi. Engelli bireylere verilen mesajlardaki kimi yanlışlara da işaret eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Engellileri anlamak gerekiyor. Onlara engelinle savaş diyoruz. Yanlışlardan bir tanesi budur: Engelle savaşılmaz. İnsanın gücünün yettiği şeyler kadar yetmediği şeyler vardır. Kontrol edebileceği şeyler kadar bunu kontrol edemeyeceği şeyler de vardır. Gücünün yetmediği, kontrol edemeyeceği bir şeyle insan savaşırsa acı çeker. Şu an üçüncü dalga psikoterapiler var. Bu yöntemde kişiye gücünün yetmediği ya da kontrol edemediği şeylerle savaşmak yerine kabullenip yönetme yöntemleri öğretiliyor. Bunlara meta bilişsel, zihin üstü tedaviler de deniliyor. Kişi bu yöntemde baş etmesi gereken sorunu kabullenip onu nasıl yönetmesi gerektiğini öğreniyor. Böyle durumlarda kişi, engeline odaklı bir şekilde yaşamaz, geleceğine odaklı yaşar"diye konuştu.

Etiketler : dışlanma yaralıyor Engelliler Prof. Dr. Nevzat Tarhan
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