Enfeksiyonlar organ yetmezliğine yol açıyor

Bakteriyel, viral ya da fungal enfeksiyonların iltihaplanmayı tetiklemesi sonucu ortaya çıkan savunma sistemi yanıtı, vücuttaki organların hasar görmesine yol açıyor. Sepsis olarak adlandırılan tabloda vücudun fizyolojik işlevlerinin bozulduğunu belirten uzmanlar, tanıyı alan kişilerin doğru ve yeterli tedavi edilmemeleri durumunda tekli veya çoklu organ yetmezliğinin oluşabileceğine dikkat çekiyor. Dahiliye Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ayhan Levent, çoklu organ yetmezliğinin birden çok organ ve sistemin etkilendiği bir durum olduğunu, tedavisiz kalması durumunda hastaları ölüme götürdüğünü vurguluyor. Dahiliye Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ayhan Levent, 'Zatürre, idrar yolu enfeksiyonu, kalp krizi, kalp yetmezliği, mide barsak kanamaları, pankreatit, travma, yanık, toksik ajanlar, büyük cerrahi operasyonlar, Covid-19 gibi enfeksiyonların çoklu organ yetmezliğine yol açan başlıca durumlar olduğunu söyledi ve sözlerini şöyle tamamladı: "Çoklu organ yetmezliğinde solunum, kardiyovasküler, karaciğer, hematolojik, böbrek ve glaskow koma skoru olmak üzere toplamda 6 organ sistemi değerlendiriliyor. Solunum kardiyovasküler ve glaskow koma skalası fizik muayene ve vital bulgular ile ölçülen parametrelerdir. Diğer organların disfonksiyonu ise kanda bu organların metabolik durumunu gösteren belirteçlerin seviyesine göre anlaşılmaktadır. Kovid-19 da sepsis zemininde inflamasyon yanıtındaki artışa bağlı çoklu organ yetmezliği yapabilir. Kovid 19'a bağlı ölümlerin en önemli sebebi çoklu organ yetmezliğidir."