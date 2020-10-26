Endoskopi korkulacak bir işlem değil

Sindirim sistemi hastalıklarının erken tanısında ise endoskopik incelemeler önemli yer tutuyor. Endoskopinin ağrılı, rahatsız bir işlem olduğuna dair halk arasında yaygın ancak son derece yanlış olan bir kanı, hastalıkların ilerlemesine ve tedavinin zorlaşmasına yol açıyor. Özellikle sindirim sistemi rahatsızlıklarının teşhisinde altın standart olan bu yöntemin zorlukları, hafif anestezi ile donanımlı merkezlerde yapıldığında büyük oranda ortadan kalkıyor. Memorial Ankara Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Musa Aydınlı, "Hastalardaki endoskopi korkusu bu durumu olumsuz yönde etkilemektedir. Aslında endoskopi korkusu olan hastaların önemli bir kısmı daha önce hiç endoskopi yaptırmamış kişilerden oluşmaktadır. Kulaktan dolma önyargılar ve çekinceler ile endoskopi yaptırmaktan, hatta bu korku yüzünden doktora muayeneye dahi gitmekten kaçınan hastalar bulunmaktadır. Bu durum ise tanıda gecikmelere ve olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir. Günümüzde endoskopi teknolojisindeki gelişmeler ve işlemin yaygın olarak anestezi ile yapılması bu zorlukları büyük oranda ortadan kaldırmaktadır" dedi.