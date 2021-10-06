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En büyük kısırlık nedeni: Çikolata kisti
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06 Ekim 2021 Çarşamba 07:30:00 - Güncelleme:06 Ekim 2021 Çarşamba 07:30:00

En büyük kısırlık nedeni: Çikolata kisti

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Kadınlar arasında yaygın şekilde görülen endometriozis, bilinen adıyla "çikolata kisti", kadınların yüzde 30'unda infertilite (kısırlık) nedeni.

Kadınlar arasında yaygın şekilde görülen endometriozis, bilinen adıyla "çikolata kisti", kadınların yüzde 30'unda infertilite (kısırlık) nedeni. Kimi kadınlarda hiçbir belirti vermezken kimilerinde dayanılmayacak sancılara sebep olan ve bebek isteği duyan kadınların hikâyesinde "gebe kalamama" ile kendini gösteren çikolata kisti tedavi edilmemesi durumunda olumsuz tablolara neden olabiliyor. Özellikle cerrahi tedavi konusunda titiz davranmak gerektiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman, "Kadın gebe kalmadan ya da yumurta toplama işlemi gerçekleştirilmeden kistin cerrahiyle alınması durumunda hastanın doğurganlığına ağır şekilde zarar verebilir" uyarısında bulundu. Her yıl ülkemizde yaklaşık iki milyon kadını etkileyen endometriozis hastalığının belirlenebilmesi için düzenli jinekolojik muayenenin önemine değinen Prof. Dr. Yücel Karaman, "Endometriozis, üreme organlarında oluşturduğu yapışıklıklar nedeniyle yumurtanın tüplerin içine ulaşmasını engelleyebilmektedir. Bazen de tüplerin ucunu tıkayarak yani 'tübal tıkanıklığa' yol açarak gebeliğin önüne geçebilir" dedi.

Bu belirtilere dikkat

- Karnın alt bölgesinde sürekli şiddetli ağrı

- Karında şişkinlik

- Büyük tuvalete çıkarken zorlanma ve ağrı, bazen ishal

- Sık idrara çıkma ve idrarda kan görülmesi

- Regl döneminde ağrı

- Yan ağrısı, sırt ağrısı

Etiketler : Çikolata kisti kısırlık Karında şişkinlik Regl döneminde ağrı
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