VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kabinede gündem ABD'yle F-35 süreci
Feyzioğlu'nu devirmek için harekete geçtiler!
Lütfü Türkkan'ı böyle savundu
Meteoroloji'den son dakika uyarısı
Denizlerdeki en büyük keşif! Bakan Dönmez müjdeyi verdi!
Aybüke'yi dünya tanıdı
Emzirmek anneyi depresyondan korur
Löseminin belirtilerini bilmek hayat kurtarıyor
Korona hastalarına görme kaybı uyarısı
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 08 Kasım
21 gün yapılması yeterli migrene şeytan pençesi kürü
Orman meyveleri beyin hücrelerini koruyor
"Evime saldırı düzenleyenlerin kim olduğunu biliyoruz"
"Hafter'in oğlu babasının mesajını İsrailli yetkililere taşıdı"
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Lütfü Türkkan tepkisi
"Yüreğinde memleket sevdası olan herkesin başımızın üstünde yeri vardır"
Kanaat önderleri ile bir araya geldi
Bakan Akar'dan 'şehit ailesi' vurgusu
Başkan Erdoğan'dan Türkkan'a tepki
7 Kasım 2021 Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu açıklandı
Deplasmanda puan kaybetmeye devam ediyor
Türkkan'ın şehit ağabeyine küfür etmesi olayında sessizliğe gömülmüştü! İlk paylaşım...
"Ekonomik sorunları çözmek için mücadele ediyoruz"
Özdemir Bayraktar'ın adı burs programı ile yaşatılacak
08 Kasım 2021 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:08 Kasım 2021 Pazartesi 10:00:00

Emzirmek anneyi depresyondan korur

ABONE OL

İlk 6 ay sadece anne sütüyle beslenen bebeklerin bağışıklığı güçlenir enfeksiyondan korunur. Emzirme sırasında salgılanan hormonlar sayesinde anne de rahatlar ve kendini iyi hissedip uyku problemi yaşamaz, depresyona girme riski de azalır.

İlk 6 ay sadece anne sütüyle beslenen bebeklerin bağışıklığı güçlenir enfeksiyondan korunur. Emzirme sırasında salgılanan hormonlar sayesinde anne de rahatlar ve kendini iyi hissedip uyku problemi yaşamaz, depresyona girme riski de azalır.

Anne sütü yeni doğan bebeğin gelişimi için gerekli olan tüm besin öğelerini içermektedir. Her annenin en büyük hedefi ilk altı ay bebeğini sadece anne sütüyle besleyebilmektir. Annenin bebeğini emzirmesinin hem anneye hem bebeğine çok büyük faydaları olmaktadır. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Cömert, "Öncelikle anne sütü her zaman hazırdır. Isı derecesi bebeğiniz için en uygun sıcaklıktadır. İkinci olarak ise ilk gelen anne sütüne kolostrum denmektedir. Bebeğinizin ilk aşısı bu kolostrum dediğimiz süttür. Bu süt bebeğinizin bağışıklığını güçlendirip onu enfeksiyonlara karşı korur. Üçüncüsü, bebeğinizi emzirmeniz onu rahatlatır, gevşetir, gaz sancılarını azaltır daha çabuk uykuya dalmasını sağlar. Dördüncü olarak ise anne sütünün içeriği besleyicilik açısından en ideal besindir."

DİYABET İHTİMALİNİ AZALTIR

Beşinci faydanın anne sütüyle beslenme bebeğinizde orta kulak enfeksiyonu gelişme ihtimalini önemli derecede azaltması olduğunu belirten Dr. Cömert, "İçerdiği koruyucular sayesinde bebeğinizi mikroplara karşı koruma özelliğine sahiptir. Toplamda anne sütüyle beslenme süresi arttıkça erişkin yaşta IQ seviyelerinin daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Emzirme bebeğinizin ileriki yaşlarda ve erişkinlik çağında aşırı kilolu veya obez olma riskini azaltacaktır. Emzirme ileriki yaşlarda gelişebilecek tip2 diyabet riskini azaltacaktır. Bebekler anne sütü sayesinde ishal, zatüre gibi bulaşıcı hastalıklara ve alerjik hastalıklara daha az yakalanıp, daha sağlıklı büyüyeceklerdir" dedi.

VERİLECEK EN BÜYÜK MİRAS

Emzirmenin anneye olan faydalarını anlatan Dr. Öğretim Üyesi Murat Cömert şunları söyledi: "Emzirme anne-bebek arasında bir bağ kurulmasına yardımcı olur ve doğum sonrası anne depresyonunu azaltır. Emzirme sırasında salgılanan hormonlar sayesinde anne daha çok rahatlar ve kendini iyi hissedip uyku problemleri azalır. Emziren anneler eski kilolarına daha kolay dönerler. Toplam emzirme süresi arttıkça meme ve over kanseri riski azalmaktadır. Yapılan çalışmaların tümü anne sütünün bebekler için ne kadar kıymetli olduğunu göstermiştir. Sağlıklı toplumların temelleri anne-bebek bağlanmasının güçlü olduğu emzirme ile atılmaktadır. İlk 6 ay sadece anne sütü beslenme bebeğinize vereceğiniz en büyük miras olacaktır."

Etiketler : İlk 6 ay sadece anne sütü anne emzirmek depresyon
Sete sevgili arası

Sete sevgili arası
Yeni rol yeni imaj

Yeni rol yeni imaj
El ele alışveriş

El ele alışveriş
Kadro tamamlandı

Kadro tamamlandı
Üçüncü kez annelik mutluluğu

Üçüncü kez annelik mutluluğu
Her zaman şükrederek hareket ediyor

Her zaman şükrederek hareket ediyor
Yüzündeki değişimiyle şaşırttı

Yüzündeki değişimiyle şaşırttı
Uma Thurman benzetmesi

Uma Thurman benzetmesi
Tiyatro mutluluğu

Tiyatro mutluluğu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER