Elma çayı bağışıklık güçlendirir
Mineral deposu elma çayı, sindirim sistemi ve bağışıklığı güçlendiriyor, kış hastalıklarını önlüyor.
Kurutulmuş elma kullanılarak yapılan elma çayı, iltihabı azaltır, kalp sağlığını korur ve kilo kontrolüne yardımcı olur. Bitkisel tedavi uzmanları pandemi döneminde bolca tüketilmesini önerdiği elma çayının hazırlanışını şu şekilde anlattı: 3 ya da 4 adet elmayı yıkadıktan sonra kabuğunu soymadan doğrayın. Bir litre kaynamış suyu, elmaların üzerine dökün ve 15 dakika kaynattıktan sonra, süzüp için. Tatlandırmak için bal veya demlerken çubuk tarçın ekleyebilirsiniz."