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06 Ağustos 2023 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:06 Ağustos 2023 Pazar 08:30:00

Elektronik sigara bağımlısı olabilirsiniz

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Elektronik sigaraların sanıldığı kadar masum olmadığını belirten uzmanlar elektronik sigaralarda da aynı zararlı içeriklerin bulunduğuna dikkat çekiyor.

Sigaraya alternatif olarak piyasaya sürülen elektronik sigaraların sanıldığı kadar masum olmadığını belirten uzmanlar elektronik sigaralarda da aynı zararlı içeriklerin bulunduğuna dikkat çekiyor. Sigaranın verdiği zarardan kaçınmak için elektronik sigara yönelmenin doğru bir yaklaşım olmadığına vurgu yapan Uzman Klinik Psikolog Cumali Aydın, elektronik sigaraların da bağımlılık yaptığını ve kişinin yeni bir bağımlılık geliştirebilmesinin mümkün olduğunu söylüyor. Ailelerin elektronik sigara kullanan gençlere karşı yargılayan ve aşağılayan ifadelerden kaçınması gerektiğini ifade eden Aydın, bağımlılık yapıcı maddelerden uzak kalarak çocuklarına davranışsal olarak da örnek olmalarını tavsiye ediyor.

Etiketler : elektronik sigara bağımlı sağlık
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