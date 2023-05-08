El yıkamak enfeksiyondan korur

İnsanların enfeksiyon hastalıklarından korunmalarında en etkili yollardan birinin el hijyeni olduğunu belirten Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Neslihan Altın, "Çocukluk çağından başlayarak el hijyenine dikkat edersek, enfeksiyon hastalıklarının bulaşmasını önlemiş oluruz" dedi. Altın, "Özellikle enfeksiyonların bulaşmasında el hijyeni bizler için çok önemlidir. Bulaşıcı hastalıklar zaten en çok ortama yayılan bakteri ve virüslerin teması sonrasında kendi el floramız ile ağzımıza ve burnumuza yaydıktan sonra yayılan hastalıklardır. El hijyenimizi sağladığımız takdirde bu tarz hastalıkların önemli derecede önüne geçip, bulaş yolunu engellemiş oluyoruz. Bunu sadece hastalık açısından değil, bir kültür olarak yapmamız gerekiyor. Elimizi herhangi bir yere dokundurduktan sonra bakterilerin ellerimize bulaşması söz konusu olabiliyor. Bizim bu bakterilerin geriye kalan vücut floramıza yayılmamasını engellemek için yapmamız gereken en önemli şey ellerimizi yıkamaktır. Çünkü biz temas ettikten sonra ellerimizi yıkayıp vücudumuza temas ettiğimizde bulaşı engellemiş oluruz. Ama ellerimizi yıkamadan ağzımıza, yüzümüze, gözümüze bu bakterileri bulaştırdığımızda bütün hastalıkları yaygınlaştırılmış hale getirip, bir epidemiyolojik problem haline getirebiliyoruz. Bu yüzden el hijyeni bizler için çok önemlidir" diye konuştu.

