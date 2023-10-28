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28 Ekim 2023 Cumartesi 09:04:00 - Güncelleme:28 Ekim 2023 Cumartesi 09:04:00

Ekran süresi uzadı, şaşılık 5 kat arttı

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Uzmanlar, artan tablet ve bilgisayar kullanımının çocuklarda şaşılık vakalarını 5 kat artırdığını belirtti.

Doç. Dr. Sevil Karaman "Özellikle, şaşılık gibi göz problemleri, uzun süreli ekran maruziyetiyle daha sık ortaya çıkabilir. Şaşılık sorununda erken teşhis önemli. Göz kaslarının uzun süre boyunca sabit bir odak noktasına yönlendirilmesi, kaslarda yorgunluğa ve zayıflamaya yol açabilir. Bu durum özellikle genç yaşlardaki çocuklarda şaşılık riskini artırabilir. Şaşılık, gözlerin doğru bir şekilde hizalanamadığı bir durumdur ve uzun süreli ekran kullanımı bu hizalanmayı zorlaştırabilir" dedi.

Etiketler : göz problemleri şaşılık çocuk ekran
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