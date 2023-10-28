Ekran süresi uzadı, şaşılık 5 kat arttı

Doç. Dr. Sevil Karaman "Özellikle, şaşılık gibi göz problemleri, uzun süreli ekran maruziyetiyle daha sık ortaya çıkabilir. Şaşılık sorununda erken teşhis önemli. Göz kaslarının uzun süre boyunca sabit bir odak noktasına yönlendirilmesi, kaslarda yorgunluğa ve zayıflamaya yol açabilir. Bu durum özellikle genç yaşlardaki çocuklarda şaşılık riskini artırabilir. Şaşılık, gözlerin doğru bir şekilde hizalanamadığı bir durumdur ve uzun süreli ekran kullanımı bu hizalanmayı zorlaştırabilir" dedi.

