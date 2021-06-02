Ekran süresi uzadı; Hiperaktivite arttı

Koronavirüs salgınıyla birlikte gelen dijitalleşme süreci bazı çocukları olumsuz etkiledi. Eğitimin dijitale taşınması, evde kalınan süreçte çocuğun çok fazla ekrana maruz kalması adaptasyon sorunlarını da beraberinde getirdi. Ekran süresinin uzamasıyla birlikte Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu'nun (DEHB) bağlantılı olduğunu belirten Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Canan Tanıdır, "Yeşil alan ve açık hava herkesin ruhsal sağlığına iyi geliyor. DEHB olan çocukların biraz daha enerjilerini atmaya ihtiyaçları var. Açık havada olmak ve hareket etmek onlara iyi gelecektir. Kapalı alan hareketi kısıtlayan bir yer. Açık alanda, yeşillikte, doğada, bahçede ve parkta çocuklar daha özgür hareket edebiliyor. Bu da onları olumlu etkiliyor. Özellikle sporun DEHB'ye iyi geldiğine dair çalışmalar var. Düzenli spor aktivitesi olan bir çocuğun DEHB belirtileri olsa da bunun çok daha hızlı toparladığı gözüküyor. Klinik pratiğim de bu şekilde. Düzenli spora devam eden çocuklarda agresif belirtiler, hiperaktivite, dürtüsellik belirtileri belirgin düzeyde düzelme görülüyor" diye konuştu.

