Ekran kullanımı duygu gelişimini etkiliyor

Günümüzde çocuk ve ergenlerin yoğun bir şekilde ekrana maruz kaldığını belirten Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzm. Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, "Çocuklarımızı aile eşliğinde aktivitelere yönlendirmeli, beraber vakit geçirmeli, ekran kullanımından olabildiğince uzak tutmalıyız" dedi. Uzm. Dr. Yıldırım, "Çocukların ekranda maruz kaldıkları içerik duygu, düşünce ve davranışlarını etkilemektedir. Bu nedenle ebeveynlerin ekran kullanımıyla ilişkili kuralları olmalıdır" diye konuştu. Çocukların 0-2 yaş arası dönemde hiçbir şekilde ekrana maruz kalmamaları gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Yıldırım, "2-6 yaş arası dönemde günlük en fazla 1 saat ebeveyn gözetiminde kullanıma izin verilmelidir. 6 yaşından büyük çocuklar için de ekran karşısında geçirilecek süre ile ilgili net sınırlar olmalıdır. Ekran kullanımının çocuğunuzun yeterli uyku almasını engelleyecek, fiziksel aktivitesini azaltıcı veya başka davranışsal sorunları tetikleyici etki gösterecek yoğunlukta olmadığından emin olun. Çocuklarınızın güvenliği için internet kullanımlarını kontrol edin" şeklinde uyardı.

