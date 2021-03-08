Ekran bağımlılığından kurtuluşun yolu: Dijital detoks

Günlük hayatı kolaylaştıran dijital cihazları kullanmaktan kendini alıkoyamayanların dijital bağımlı olabileceğini ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Hidayet Ece Çelik, "Bağımlı olmaktan kurtulmak için formül dijital detokstur. İnsanların dijital cihazlarda geçirdiği süre artarken, farkında olmadan iş, arkadaş ve ailelerine daha az zaman ayırıyor. Bir süre sonra bu dijital cihazlarından kısa süre uzaklaşılsa bile sıkıntı hissi, gerginlik, sinirlilik gibi birçok psikolojik ve fiziksel belirtiler yaşanabiliyor" dedi. Dr. Çelik, dijital detoks için şu önerilerde bulundu: "Sosyal medya uygulamalarının bildirimleri kapatılabilir, bu platformlarda geçirilen süre, çeşitli uygulamalarla kontrol edilebilir. Kişinin daha çok ne zaman teknolojik cihazları kullandığını gözlemlemesiyle, gereksiz olduğunu düşündüğü zamanlarda cihazlar kapatılabilir ya da uzaklaştırılabilir. Bu uygulamalar sonucunda ortaya çıkan boş zamanlar çeşitli aktivitelerle doldurulabilir. Teknoloji bağımlılığının altında yatan süreçler farmakoterapi ya da psikoterapi gerektiren süreçler de olabilir. Bu nedenle bir ruh sağlığı uzmanından da destek almak çoğunlukla gereklidir."

