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07 Kasım 2022 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:07 Kasım 2022 Pazartesi 08:30:00

Ekran bağımlılığı ‘tik' yapabilir

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"Doğayla buluşamayan çocuklarda stres ve enerji yükünün yoğun olduğu sonucuna ulaştık" diyen Prof. Dr. Tuncay Dilci, "Dijital bağımlılık, çocukların özellikle apartman dışarısına çıkamaması ve doğal ortamı çok iyi yaşıyor ya da deneyimliyor olmamasından kaynaklanıyor" dedi.

"Doğayla buluşamayan çocuklarda stres ve enerji yükünün yoğun olduğu sonucuna ulaştık" diyen Prof. Dr. Tuncay Dilci, "Dijital bağımlılık, çocukların özellikle apartman dışarısına çıkamaması ve doğal ortamı çok iyi yaşıyor ya da deneyimliyor olmamasından kaynaklanıyor" dedi. Dijital bağımlılığın çocuklarda çeşitli alışkanlıkları da beraberinde getirdiğini belirten Prof. Dr. Dilci, "Tourette Sendromu dediğimiz halk arasındaki deyimiyle 'tik' olarak gördüğümüz, dijital ekranlarla sürekli muhatap olmanın getirdiği refleksif bir hareket artık gençlerde ve çocuklarda yaygınlaşmakta. Gördükleri her türlü ekranı büyütme çabası içerisine girdikleri görülmüştür. Bu yapılan refleks davranışı bir davranış bozukluğu olarak karşımıza çıkıyor. Ailelerin de, ekran karşısına yoğun maruz olan gençlerde giderek dijital bağımlılığı normalleştirdikleri ve artık yaşamın bir parçası gibi algıladıkları görülüyor. Diğer bir söz konusu sonuç ise dijital mecralara yoğun temas halinde olan çocuklarda dil seçenekleri ve dil becerileri noktasında limbik sistemdeki söz varlığı azalmakta. Bu durum çocukların yaratıcı düşünme becerilerine olumsuz etki etmektedir. Kendini ifade etme ve iletişim kurma noktasında sıkıntı yaşadıklarını görüyoruz" diye konuştu.

Etiketler : Ekran bağımlılığı Prof. Dr. Tuncay Dilci Dijital bağımlılık
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