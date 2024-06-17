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17 Haziran 2024 Pazartesi 08:00:00 - Güncelleme:17 Haziran 2024 Pazartesi 08:00:00

Eklem iltihabının çözümü bu sapta!

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Patlıcan sapı çöpe atılıyor. Patlıcan sapının suyunun şifaları saymakla bitmiyor. İşte saplardan gelen o şifa...

Sağlık açısından birçok faydası bulunan patlıcanın meğer sapı da en az kendi kadar faydalıymış. Sapları atmak yerine kaynatıp içende o sorundan eser kalmıyormuş. İşte, saplardan gelen o şifa...

Genellikle düşük kalorisi nedeniyle tercih edilen patlıcan ister kızartma ister musakka kısaca her çeşidi ile sevilerek tüketilen bir besindir.

Sindirim sistemini rahatlatıcı etkiler sunan patlıcanın en az kendisi kadar bunca zaman çöpün yolunu tutan saplarının da faydaları saymakla bitmiyormuş.

İşte, patlıcan sapından gelen şifa...

Akşam yemeğine hazırladığınız patlıcanları soyarken çöpe attığınız sapları kenara ayırıp kaynattığınızda öyle faydalar sunuyormuş ki yapmayan pişman oluyor.

Tam bir vitamin deposu olan patlıcan sapları kaynatılarak tüketildiğinde içeriğindeki A,B1,B2, ve C vitaminleri ile hemoroid tedavisinde birebir sonuç verdiriyormuş.

Ayrıca patlıcan sapları hemoroid tedavisinin yanında cilt ve saç sağlığı açısından yaşadığınız sorunların giderilmesini ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmede de oldukça yararlıdır.

Patlıcan saplarından ve kabuklarının kaynatılmasıyla elde edilen flavonoid antioksidanı eklem iltihaplarını gidermede ve sindirim sisteminden kaynaklanan kabızlık sorununu çözmede etkili bir çözümdür.

Patlıcan sapı kürünü günde 2 kere aç karnına 5 gün olacak şekilde tüketmeniz tüm yararlarından faydalanmanızı sağlayacak

Etiketler : eklem iltihabı sap sağlık
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