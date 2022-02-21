Egzersiz için hiçbir yaş geç değil

Uzmanlar, egzersiz yapmaya başlamak için "hiçbir zaman geç olmadığını", 70'li yaşlarda 20 dakikalık egzersizin kalp sağlığına iyi geldiğini tespit etti. İtalya'da araştırmacılar, 20 yıldan fazla bir süre boyunca kalp hastalığına (kalp yetmezliği, felç ve koroner kalp hastalığı dahil) ve fiziksel aktivite seviyelerine bakarak 65 yaş üstü 3 binden fazla yetişkini izledi. Araştırmacılar, Heart dergisinde yayınlanan çalışmada, fiziksel olarak aktif kişilerin kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskinin daha düşük olduğunu, günde en az 20 dakika egzersiz yapmanın 70-75 yaşındakilere büyük fayda sağladığını buldu.

