Egzamayı önleyen 8 tüyo

Cildi kurutan, kaşıntı ve kabarcıklarla kendini belli eden egzamadan korunmak için öncelikle; banyoda cildi tahriş edecek kese ve lifler kullanılmamalı, su kesinlikle çok sıcak olmamalı. Bağışıklığı güçlendiren be sinler tüketmek de çok önemli!



Tıbbi adı "dermatit" olan egzama cildi kurutan, kaşıntı ve kabarcıklarla kendini belli eden bir deri hastalığıdır. Toplumda çok sık görülen ve değişik tipleri olan egzama, birden fazla sebebe bağlı olarak görülebilmektedir. Uz. Dr. Ayşe Gökçe Tümtürk, "Egzamanın en önemli nedenleri alerjik reaksiyon, ciltteki kuruluk ve strestir. Ayrıca uygun olmayan sabunların kullanılması, ortamdaki toz ve bazı kimyasalların deriyle teması egzamaya neden olabilmektedir. Ancak egzamanın kesin nedeni tam olarak bilinmemekte, bünyesel uygunluğun da etkisi olduğu düşünülmektedir. Ev kadınları, kuaförler, temizlik işiyle uğraşanlar ile meslekleri gereği ciltleri kimyasallara maruz kalan kişilerde daha çok görülmektedir" diyor.

İLK BELİRTİ KURULUK OLUYOR

Uz. Dr. Ayşe Gökçe Tümtürk, egzamanın belirtilerini şu şekilde sıralıyor: Vücudun çeşitli yerlerinde orta çıkan kızarıklıklar. Cildin kuruması nedeniyle belirginleşen kaşıntı. Bölgenin özellikle geceleri kaşınması sonucunda cildin gerginleşerek çatlaması. Zamanla ortaya çıkan küçük ve içi sıvı dolu kabarcıklar. Ciltte başlayan döküntüler ve kabuklar. Egzama eller, ayaklar, bacaklar ve saç diplerinde; kızarıklık, kaşıntı, pullanma, yanma hissi gibi belirtilerle ortaya çıkar. Derideki kuruluk ilk belirtilerdendir. Egzamalı bölge kaşındıkça tablo daha da ağırlaşmaktadır. Belirtilerin birbirini takip etmesi kaşımaya bağlı olarak devam etmekte, kısırdöngü nedeniyle şikayetler yenilenmektedir.

TEŞHİSİ İÇİN YAMA TESTİ YAPILMALI

Egzamanın teşhisi dermatoloji hekimlerinin fiziki muayenesiyle konulabilmektedir. Tanıyı netleştirebilmek için yama testi( patch) yapılır. Şüpheli hastaların sırtına alerjen maddelerin düşük konsantrasyonları yapıştırılır. 48 ile 72 saat arasında deriyle temas eden alerjen maddelere cildin verdiği tepki ölçülür. Test süresince kişinin duş almaması ve terlemeye neden olabilecek aktiviteleri yapmaması gerekir. Alerji ilacı bu dönemde kullanılmamaktadır aksi halde test negatif çıkar. Bu sürenin sonunda test yapılan bölgede kızarıklık, kabarma ve sulanma varsa sürülen maddenin alerjik etkisi olduğu ortaya çıkacaktır.

KULLANILAN SABUNLARA DİKKAT

Egzamadan koruyan önlemleri Uz. Dr. Ayşe Gökçe Tümtürk, şu şekilde sıralıyor:

Egzamaya aday olan kişilerin bulundukları ortam yeterli nem ve ısı oranına sahip olmalıdır.

Bulunulan ortamlar sık sık havalandırılmalıdır.

Duş alma sıklığı mevsime göre ayarlanmalı, günlük banyo yapılmamalıdır. Banyoda cildi tahriş edecek kese ve lifler kullanılmamalı, su kesinlikle çok sıcak olmamalıdır. Banyodan sonra uygun nemlendirici ürünler ile tüm vücut nemlendirilmelidir.

Duşta ve günlük el-yüz yıkamada nötr sabunlar kullanılmalıdır.

Bağışıklık sistemini destekleyen gıdalar tüketilmeli ve düzenli spor yapılmalıdır.

Egzamaya neden olan alerjenin mutlaka kullanılması gerekiyorsa, teması engelleyen eldivenler kullanılmalıdır.

İçinde toz barındıran halı ve battaniye gibi eşyalar uyuma saatlerinde yatak odasında bulundurulmamalıdır.

Günlük olarak yeterli miktarda su içilmelidir.