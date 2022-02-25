VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Macron'dan sert çıkış: İki yüzlü davrandı
NATO'dan Ukrayna zirvesi
Martta maskesiz gezebiliriz
Rusya'ya ait İHA böyle imha edildi
Ukrayna: Ülkeden ayrılmaları yasaklandı
Rus füze saldırıları yeniden başladı
Tehlikeli üç senaryo!
Bu illerde yaşayanlar dikkat!
Aşık olmayı unutum
Kalçada kireçlenme hareketleri kısıtlar
Yağlı beslenme safra kesesi taşı yapıyor
Egzamayı önleyen 8 tüyo
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 25 Şubat
Bulanık görme 'şeker'den olabilir
Geçici beyin krizi kalıcı inme nedeni
Sosyal medyadan çağrı yaptı!
ABD'den ilginç Rusya kararı
THY 4 ülkeye seferlerini iptal etti
DSÖ, Ukrayna için 3,5 milyon dolarlık acil durum fonu ayırdı
Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la görüştü
Biden: Putin savaşı seçti, sonuçlarına katlanacak
Çernobil nükleer santrali Rus güçlerine geçti!
Türkiye'de 79 bin 708 yeni vaka tespit edildi
Putin: Başka çaremiz yoktu
25 Şubat 2022 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:25 Şubat 2022 Cuma 09:00:00

Egzamayı önleyen 8 tüyo

ABONE OL

Cildi kurutan, kaşıntı ve kabarcıklarla kendini belli eden egzamadan korunmak için öncelikle; banyoda cildi tahriş edecek kese ve lifler kullanılmamalı, su kesinlikle çok sıcak olmamalı. Bağışıklığı güçlendiren be sinler tüketmek de çok önemli!

Cildi kurutan, kaşıntı ve kabarcıklarla kendini belli eden egzamadan korunmak için öncelikle; banyoda cildi tahriş edecek kese ve lifler kullanılmamalı, su kesinlikle çok sıcak olmamalı. Bağışıklığı güçlendiren be sinler tüketmek de çok önemli!

Tıbbi adı "dermatit" olan egzama cildi kurutan, kaşıntı ve kabarcıklarla kendini belli eden bir deri hastalığıdır. Toplumda çok sık görülen ve değişik tipleri olan egzama, birden fazla sebebe bağlı olarak görülebilmektedir. Uz. Dr. Ayşe Gökçe Tümtürk, "Egzamanın en önemli nedenleri alerjik reaksiyon, ciltteki kuruluk ve strestir. Ayrıca uygun olmayan sabunların kullanılması, ortamdaki toz ve bazı kimyasalların deriyle teması egzamaya neden olabilmektedir. Ancak egzamanın kesin nedeni tam olarak bilinmemekte, bünyesel uygunluğun da etkisi olduğu düşünülmektedir. Ev kadınları, kuaförler, temizlik işiyle uğraşanlar ile meslekleri gereği ciltleri kimyasallara maruz kalan kişilerde daha çok görülmektedir" diyor.

İLK BELİRTİ KURULUK OLUYOR

Uz. Dr. Ayşe Gökçe Tümtürk, egzamanın belirtilerini şu şekilde sıralıyor: Vücudun çeşitli yerlerinde orta çıkan kızarıklıklar. Cildin kuruması nedeniyle belirginleşen kaşıntı. Bölgenin özellikle geceleri kaşınması sonucunda cildin gerginleşerek çatlaması. Zamanla ortaya çıkan küçük ve içi sıvı dolu kabarcıklar. Ciltte başlayan döküntüler ve kabuklar. Egzama eller, ayaklar, bacaklar ve saç diplerinde; kızarıklık, kaşıntı, pullanma, yanma hissi gibi belirtilerle ortaya çıkar. Derideki kuruluk ilk belirtilerdendir. Egzamalı bölge kaşındıkça tablo daha da ağırlaşmaktadır. Belirtilerin birbirini takip etmesi kaşımaya bağlı olarak devam etmekte, kısırdöngü nedeniyle şikayetler yenilenmektedir.

TEŞHİSİ İÇİN YAMA TESTİ YAPILMALI

Egzamanın teşhisi dermatoloji hekimlerinin fiziki muayenesiyle konulabilmektedir. Tanıyı netleştirebilmek için yama testi( patch) yapılır. Şüpheli hastaların sırtına alerjen maddelerin düşük konsantrasyonları yapıştırılır. 48 ile 72 saat arasında deriyle temas eden alerjen maddelere cildin verdiği tepki ölçülür. Test süresince kişinin duş almaması ve terlemeye neden olabilecek aktiviteleri yapmaması gerekir. Alerji ilacı bu dönemde kullanılmamaktadır aksi halde test negatif çıkar. Bu sürenin sonunda test yapılan bölgede kızarıklık, kabarma ve sulanma varsa sürülen maddenin alerjik etkisi olduğu ortaya çıkacaktır.

KULLANILAN SABUNLARA DİKKAT

Egzamadan koruyan önlemleri Uz. Dr. Ayşe Gökçe Tümtürk, şu şekilde sıralıyor:

Egzamaya aday olan kişilerin bulundukları ortam yeterli nem ve ısı oranına sahip olmalıdır.

Bulunulan ortamlar sık sık havalandırılmalıdır.

Duş alma sıklığı mevsime göre ayarlanmalı, günlük banyo yapılmamalıdır. Banyoda cildi tahriş edecek kese ve lifler kullanılmamalı, su kesinlikle çok sıcak olmamalıdır. Banyodan sonra uygun nemlendirici ürünler ile tüm vücut nemlendirilmelidir.

Duşta ve günlük el-yüz yıkamada nötr sabunlar kullanılmalıdır.

Bağışıklık sistemini destekleyen gıdalar tüketilmeli ve düzenli spor yapılmalıdır.

Egzamaya neden olan alerjenin mutlaka kullanılması gerekiyorsa, teması engelleyen eldivenler kullanılmalıdır.

İçinde toz barındıran halı ve battaniye gibi eşyalar uyuma saatlerinde yatak odasında bulundurulmamalıdır.

Günlük olarak yeterli miktarda su içilmelidir.

Etiketler : EGZAMAYI ÖNLEYEN 8 TÜYO nötr sabunlar düzenli spor y Egzamaya
Tiyatro karın doyurmuyor

Tiyatro karın doyurmuyor
Mihriban güçlü bir kadın

Mihriban güçlü bir kadın
Kürküm sahte

Kürküm sahte
Türkü düeti

Türkü düeti
Seda efkar dağıttı

Seda efkar dağıttı
‘Hey Corç' borçlarımı kapattı

‘Hey Corç' borçlarımı kapattı
Mor menekşe

Mor menekşe
Karadağ'dan ev bakıyor

Karadağ'dan ev bakıyor
Kendi yöntemlerimle paramı aldım

Kendi yöntemlerimle paramı aldım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER