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03 Eylül 2021 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:03 Eylül 2021 Cuma 09:30:00

Egzamanın çözümü hevhulma otu

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Kış aylarında şiddeti artan egzamadan doğal yollarla kurtulmak mümkün. En etkili yöntem hevhulma otunun kaynatılmasıyla hazırlanan kür.

Kış aylarında şiddeti artan egzamadan doğal yollarla kurtulmak mümkün. En etkili yöntem hevhulma otunun kaynatılmasıyla hazırlanan kür.

Alerji ya da stres kaynaklı ortaya çıkan egzama, genellikle deriyi kurutan, kaşıntı yapan ve bazen de ufak kabarcıkların oluşmasına yol açan bir deri hastalığıdır. Hastalarda yaygın olarak enfeksiyon görülür, çünkü kolayca kuruyan, pullanan ve çatlayan deri mikroorganizmaların girişine olanak tanır. Egzama vücudun herhangi bir yerinde olabilir, ama daha çok ellerde, bacak ve ayaklarda bulunur. Rahatsız edici ve çirkin bir görünüşe sahip olsa da tehlike bir rahatsızlık değildir. Basit tedavilerle kontrol altına alınabilir. Bitkisel tedavi uzmanları, egzamayla mücadelede 'hevhulma otu'nu öneriyor. Yaz aylarında mor ya da kırmızı çiçek açan hevhulma dere, göl, su kenarında ve genellikle çeltik tarlalarında görülür. Temmuz ayında çiçek açar. İçeriğinde glikozit, flavon, pektin, uçucu yağ ve tanen bulunur. Süs bitkisi olarak kullanılan helhulma ayrıca yaprakları tazeyken sebze niyetiyle de tüketilir. Aklar ot olarak da bilinen hevhulma başta egzamaya çare olurken, diğer faydaları da şunlardır: Bakterileri öldürücü, kanamayı durdurucudur. Damar büzücü etkisiyle basur tedavisinde kullanılır. İdrar söktürücü, kuvvet vericidir.

KÖKLERİ HAŞLANIYOR

Soğuk algınlığında, karın ağrısı, mide sancılarında, bağırsak iltihaplanmasında kısa sürede olumlu sonuçlar verir. Basur tedavisinde haricen günde 2 kez az bir suyla kurutulmuş çiçekli dalları lapa hale getirilerek basuru küçültmek için uygulanır. Kurutulmuş hevhulma otuyla kesikler ve darbelerdeki serpilerek kanamayı dindirmede kullanılabilir. Kökleri haşlanarak elde edilen suyuyla diş eti ve ağız iltihaplarında gargara yapılarak kullanılabilir.

Etiketler : Kış ayları Soğuk algınlığı hevhulma dere flavon pektin
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