Düzenli diş taşı temizliği yapılmalı

Diş etlerinde birçok nedenden dolayı sorun yaşanabileceğini belirten uzmanlar genellikle düşük bağışıklık sistemi ve stresli dönemlere dikkat çekiyor. Kadınlarda adet ya da menopoz dönemlerine yakın diş etlerinde yanma, kızarıklık ve ağrı gibi sorunlar ortaya çıkmasının normal olduğunu ifade eden Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Nihal Bahar, "Eğer dolgularınızın arasında veya dişlerinizin arasında doğru bir temas yok ise ve taşkın dolgular yapılmışsa orada 'food impaction' dediğimiz gıda sıkışması oluşabiliyor. Gıda sıkışmasından dolayı da diş etlerimizde zonklayıcı tarzda bir ağrı oluşabilir. Bu da enflamasyona sebep olabilir" dedi.

