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25 Ağustos 2021 Çarşamba 09:00:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2021 Çarşamba 09:00:00

Düşmenin de doğru şekli var

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Yazın yaşanan kazalarda ilk ve doğru uygulama hayat kurtarabiliyor.

Yazın yaşanan kazalarda ilk ve doğru uygulama hayat kurtarabiliyor. Kaza denince akla ilk gelenin düşmeler olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Ferudun Çelikmen, özellikle çocuk ve yaşlıların gayrı ihtiyarı şekilde düşerken kollarını öne koymalarından dolayı ön kol kemiklerinde kırıkların sık görüldüğünü belirterek, "Aslında düşmenin de doğru şekli vardır ki bunu paraşütle atlayanlar çok iyi bilir. Yan dönüp böyle popo üzeri düşmek gerekir ama bu biraz zordur" dedi. Çelikmen, yaşanan kazada olası bir kırık durumunda nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda ise şunları anlattı: "Kırık şüphesi doğuracak bazı belirtiler vardır. Çok şiddetli ağrı, o bölgede şişlik, hissizlik ve bazen de morluk önemli belirtilerdir. Kırık durumunda kemikler bıçak gibi sinirleri kesebileceğinden bunu kontrol etmek için de parmak ucundaki motor hareketlerine bakmak gerekir. Ancak tüm kırıklarda en önemli nokta ilk yardımdır. Kırık şüphesi olan yer komşu iki eklem arasında oynamaz hale getirilmeli. Koldaki kırıklarda dirsek ve el bileği arası oynamayacak hale getirilmeli. Sabitlemek için mukavva bir çözüm olabilir. Mukavva ile sarıp gövdeye, kalp hizasında olacak şekilde sabitlenmeli."

Etiketler : Dr. Öğr. Üyesi Ferudun Çelikmen düşme kaza
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