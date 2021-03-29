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29 Mart 2021 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:29 Mart 2021 Pazartesi 09:30:00

Duruş bozukluğu psikolojiyi de bozuyor!

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Çocukluk çağında görülen duruş bozukluklarının psikolojik problemlere de yol açabileceğine dikkat çekildi.

Çocukluk çağında görülen duruş bozukluklarının psikolojik problemlere de yol açabileceğine dikkat çekildi. Uzman Fizyoterapist Onur Salman Körtelli, özellikle pandemi sürecinde çocukların fiziksel aktivitelerden uzaklaştığını hatırlatarak, ''Televizyon, tablet veya telefonlar ile geçirilen sürenin uzaması, obezite, oturma pozisyonundaki yanlışlıklar, ağır okul çantası taşınması gibi nedenlerden dolayı çocukların duruşu olumsuz etkilenebilmektedir" dedi. Çocukluk çağında en sık görülen duruş bozukluklarının, omuzların öne doğru yuvarlaklaşması, kifoz (kamburluk), lordoz (bel çukurluğunun aşırı artması) ve skolyoz (omurga eğriliği) olduğuna dikkat çeken Körtelli, "Duruş bozukluklarına bağlı olarak çocuklarda birçok sorun ortaya çıkabilmektedir. Bel, boyun, sırt ağrıları, kaslarda güçsüzlük, sinir sıkışmaları, omuz ve kol ağrıları, bacak ağrıları gibi belirtiler görülebildiği gibi solunum fonksiyonları ile ilgili, dolaşım sistemi ile ilgili ve sindirim sistemi ile ilgili ciddi problemler ortaya çıkabilmektedir. Duruş bozukluğu, görünümü de etkilediğinden bazen psikolojik sorunlara da yol açabilir" diye konuştu.

Etiketler : Duruş bozukluğu .ocuk piskoloji Onur Salman Körtelli
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