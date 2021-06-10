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10 Haziran 2021 Perşembe 17:30:00 - Güncelleme:10 Haziran 2021 Perşembe 17:30:00

Dünyası 38 yıl sonra aydınlandı

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Gözlerinde göz bebeği olmayan, üst seviye katarakt hastası Emine Ekin (38), görme problemine yıllarca çözüm bulamadı. Yalnızca ışığı fark edebilecek kadar düşük görme seviyesine sahip olan Ekin, İzmir'de gerçekleştirilen dikişsiz suni göz bebeği operasyonuyla yüzde 20 görmeye başladı. Genç kadın 'Karanlık dünyam aydınlandı' dedi.

Emine Ekin'in tedavi süreci hakkında bilgi veren Op. Dr. Mehmet Söyler, "Hastamız Emine Hanım, her iki gözünde göz bebeği yokluğu, sol göz üst seviye kataraktı nedeniyle bize başvurdu. Hastamızın gözünün içerisine mercek yerleştirdik. Bağların zayıf olmasına rağmen başarılı bir cerrahi oldu. Sonrasında yurt dışından sipariş ettiğimiz göz bebeğini yerleştirdik. Hasta hayatı boyunca sahip olmadığı göz bebeğine kavuşmuş oldu. Hastamız yalnızca ışık görme seviyesindeyken yüzde 20 oranında görmeye başladı. Hadise kalıtsal olduğu için çok daha büyük bir görme oranı beklemek mümkün değil. Görme oranının maksimumunu elde etmiş durumda. Diğer gözüne de nakledildiğinde her iki gözünde de göz bebeği olacak. Operasyonun ardından göz tansiyonunun oluşmaması için ilaç kullanımını sürdürüyoruz. Emine Hanım 38 yaşında ve pek çok hekim kontrolünden geçti, ancak tedavisi olduğunu bilmiyordu. Doğuştan görme engelli birinin bile görmesi mümkündür, yalnızca hastalar iyi araştırma yapmalılar" diye konuştu.

Operasyonun başlangıçta sol göze uygulandığını ve ilerleyen günlerde sağ göze de uygulanacağını belirten Op. Dr. Mehmet Söyler, "Bu tür operasyonlar, risklidir. Doğuştan görme bozukluklarına müdahale etmek, katarakt cerrahisinden çok daha farklı. Göz bebeğinin parça olarak yokluğunda, dikiş yoluyla çözüm sağlıyoruz. Ancak bu tip olgularda dikiş kullanma ihtimalimiz yok. Çünkü hastamızın hiç göz bebeği bulunmuyordu. Yaklaşık 30 dakika içerisinde gözün içerisine göz bebeğini yerleştirerek katarakt cerrahisini yaptık" dedi.

'YENİDEN DÜNYAYA GELMİŞ GİBİYİM'

Operasyon sayesinde karanlık dünyası aydınlandığını belirten ev kadını Emine Ekin, "Görme problemimin genetik olduğunu söylediler. Çok fazla hastane dolaştım ve umudum kalmadı. Gittiğim hastanede doktorlar bu ameliyatın çok riskli olduğunu söylediler. 38 yıl sonra yeniden dünyaya gelmiş gibiyim" diyerek mutluluğunu ifade etti.

Etiketler : Emine Ekin göz katarak Op. Dr. Mehmet Söyler
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