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06 Ocak 2023 Cuma 15:29:00 - Güncelleme:06 Ocak 2023 Cuma 15:29:00

Dünyada Her Geçen Gün İnsani Yardım İhtiyacı Artıyor

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Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Güney, Yeryüzü Doktorları'nın 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, Yeryüzü Doktorları'nın 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütünün son raporlarına göre dünya üzerinde 324 milyon insanın yardıma ihtiyacı var. Söz konusu milyonlarca insanın başlıca ortak ihtiyacının ise sağlık hizmetine erişim olduğunu gözlemliyoruz. Bölgeden bölgeye farklılık göstermekle beraber, ülkeleri zorlu yaşam koşullarıyla burun buruna bırakan sebepler aslında sağlık hizmetlerini de doğrudan olumsuz etkiliyor. Altyapısal yetersizlik, uzman sağlık personellerinin yetişmemesi ya da sağlık hizmetlerin ulaşılamaz biçimde maliyetli olması, ihtiyaç sahibi bölgelerin en büyük sorunu haline geliyor.

Nasılsın? Kampanyası

Bizler de Yeryüzü Doktorları olarak dünyanın en kritik bölgelerine gidiyor ve oralarda ihtiyaç sahiplerine pek de yöneltilmeyen bir soru soruyoruz: Nasılsın?

Sağlık ihtiyacının en temel insani haklardan biri olduğunu düşünerek sorduğumuz bu sorunun beraberinde getirdiği sorumluluğu da üstleniyoruz. Alacağımız cevabın "iyilik, sağlık" olması için çalışıyor, çabalıyoruz. Herkesin sağlık hizmetine erişebildiği bir dünya hayali ile çıktığımız bu yolculukta 23. yılımıza giriyoruz ve neredeyse bir çeyrek asrı devirmiş olacağız.

Yeryüzü Doktorları Neler Yapar?

Yıllardır Afganistan'dan Yemen'e, Sudan'dan Pakistan'a kadar uzandığımız faaliyetlerimizde çok dikkat ettiğimiz bir konu var: Sürdürülebilirlik.

Türk doktorlarımız ile oluşturduğumuz gönüllü sağlık ekiplerimizin yanında ihtiyaç sahibi bölgelerde sağlık merkezleri kuruyor ve yerel personel istihdam ediyoruz. Böylelikle ülkemizde ya da kriz bölgelerinde hızlı değişen konjonktürden minimum seviyede etkileniyor ve hizmetlerimizde süreklilik sağlıyoruz. Bu şekilde ihtiyaç sahiplerinin en temel hakkı olan sağlık hizmetini bölgeye kalıcı şekilde götürmüş oluyoruz.

Yeryüzü Doktorları 2022 Yılında Neler Yaptık?

2022 yılında da çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettik. Yıl boyunca;

· Toplam 20 ülkeye iyilik, sağlık olduk.

· Gerek gönüllü sağlık ekiplerimiz gerek sağlık merkezlerimiz ile Arnavutluk'tan Gine'ye, Afganistan'dan Yemen'e uzandık.

Bu kapsamda;

· 381 bin 248 seans muayene,

· 84 bin 566 kişiye tedavi hizmeti sunduk.

· 49 bin 918 kişiye laboratuvar ve aşı desteği verdik.

· 135 bin 881 kişiye ilaç desteği sağladık.

· Açlık yüzünden malnutrisyon ile mücadele eden Yemen, Afganistan gibi bölgelerde beş yaş altı çocuklara ve annelere beslenme tedavisi,

· Yıllardır zorlu şartlar içinde olan Filistin'de fizik tedavi,

· Anne ve çocuk ölümlerinin sık gözlemlendiği Çad, Somali gibi bölgelerde jinekolojik, pediatrik muayene ve tedaviler sunduk.

· Örneğin Bangladeş ve Nijerya'da 1362 katarakt ameliyatı gerçekleştirdik.

· Afganistan, Kamerun, Tanzanya, Benin ve Sri Lanka olmak üzere 5 ülkede 111 su kuyusu açarak 47 binden fazla insanın temiz ve güvenilir suya ulaşmasını sağladık.

· Koruyucu sağlık hizmetlerimiz kapsamında yine yeterli ve güvenli gıdaya ulaşılamayan bölgelerde gerçekleştirdiğimiz kurban operasyonları ile 23 bin 163 hisse kurbanı 394 bin kişiye ulaştırdık.

Hikâye Kitabı ve Takvim

Sağlık hizmetlerinin yanında yeni bir çalışmaya daha imza attık. Yıllar önce başlayan iyilik yolculuğumuzda bizzat şahidi olduğumuz yaşam hikayelerini sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. "Yeryüzü Hikayeleri" olarak adlandırdığımız kitabımız için de büyük özveri ile çalıştık.

Kitabımızın ardından bir ilke daha imza atarak 2023 takvimimizi yapay zekâ kullanarak çıkardık. Bu kez gönüllü ekiplerimizi, iyiliği ve sağlığı Midjourney adlı yapay zekaya sorduk ve orada ürettiğimiz görseller ile takvimimizde bir ilki yaşadık, bu çalışma da bizleri çok heyecanlandırıyor.

Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Yahyahan Güney, sözlerini şu şekilde bitirdi:

Özetleyecek olursak 2022 yılı bizler için oldukça verimli geçti. Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi yüz binlerce insana sağlık hizmeti götürdük ve yaralarını sardık.

Biz yeni yılda da yeryüzünün her yerinde "Nasılsın?" sorusunu sorup iyilik, sağlık cevabı almak için çalışmaya devam edeceğiz. 2023'te daha da fazla ulaşmayı hedefliyoruz ve bunun için sıkı bir planlama içerisindeyiz.

Etiketler : Midjourney Yeryüzü Hikayeleri Hikâye Kitabı ve Takvim fizik tedavi
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