Dünya Kalp Günü'nde kalbe iyi gelecek tavsiyeler

29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla kalp sağlığı hakkında bilgi veren uzmanlar uyardı. Salgın döneminde mutlaka aşı olun, sağlıklı beslenin, yürüyüş yapın ve vücutta D vitamini eksikliği olmamasına dikkat edin.



TÜİK verilerine göre her 10 ölümden 4'üne kalp ve damar hastalıkları neden oluyor. 29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla kalp sağlığı ile ilgili bilgiler veren Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Emre Özpelit, kalp sağlığı ile ilgili toplum bilincinin artırılması gerektiğini söyledi. Kalp sağlığını tehdit eden en önemli faktörlerden birinin sigara olduğunu söyleyen Özpelit, "Tütün dumanındaki kimyasal maddeler, damarların iç zarını zedeliyor ve kan hücreleri de bu durumdan etkileniyor. Bunun sonucunda damar sertliği dediğimiz kronik hastalık başlamış oluyor. Damar duvarında plak adı verilen yağ ve kireçten oluşan sert tabakalar oluşur, zamanla bu tabakalar büyüyerek damarın içini daraltır ve organlara giden kan akışını azaltır. Bu plakların ani tıkanmalar oluşturduğunu da biliyoruz. Sürecin sonunda kalp krizi ve inme gibi hayatı tehdit eden durumlar oluşabilir." dedi.

SAĞLIKLI BESLENME ŞART

Sigara ne kadar uzun süre içilmiş olursa olsun bırakıldığı anda vücuda zararının hızla azaldığı belirten Özpelit, "Kalp hastalığı olanlar sigarayı bıraktıkları takdirde ani ölüm ve tekrar kalp krizi geçirme riskinden ciddi şekilde uzaklaşırlar. Uzun süre sigara içmek fiziksel ve psikolojik bağımlılık oluşturduğu için bırakmak kişiler için zor bir sürece dönüşüyor. Fakat sigarayı bırakan kişiler kısa süre sonra vücudun rahatladığını, nefesin düzene girdiğini, kondisyonunun arttığını fark ediyor. Sigarayı bırakmakta zorlanan kişiler sağlık kuruluşlarından da yardım alabilirler. Kalp sağlığımız için sigarayı bırakmanın yanı sıra yaşam şeklimizi de komple değiştirmemiz gerekiyor. Uygun kilo, minimum stres, alkolsüz yaşam, sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite bunlar arasında sayılabilir." şeklinde konuştu. Kalp sağlığı için Akdeniz tipi beslenmenin önemine vurgu yapan Doç. Dr. Özpelit, "Biz hastalarımıza yüksek karbonhidratlı, yağlı ve hamur işi türü gıdaların tüketimini azaltmalarını ve mümkünse akşam 19.00'dan sonra yemek yemeyi sonlandırmalarını öneriyoruz. Zeytinyağı, sebze, meyve, balık ve tahıllardan oluşan Akdeniz tipi beslenme kalp sağlığı için oldukça faydalı bir beslenme tarzıdır. Onun dışında yaz aylarında olduğu gibi kışın da su tüketimine dikkat etmemiz gerekiyor. Soğuk havalarda susama hissi azaldığı için farkında olmadan susuz kalınabiliyor." dedi.

GRİP VE KOVID AŞISI ÖNEMLİ

Kronik kalp, akciğer ve yüksek tansiyon hastalarının mutlaka sonbahar başında grip aşısı olmalarını öneren Özpelit, "Ayrıca aşı yaptırmamış olan hastaların da Kovid 19 aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Bununla ilgili olarak hekimlerine danışabilirler. Kalp sağlığı için D vitamini de büyük önem taşıyor. Güneşli günleri değerlendirip D vitamini eksikliğini kapatmak faydalı olabilir. D vitamini eksikliği için hekim reçetesi ile takviye de yapılabilir. Kalp hastalığı bulunan kişiler ilaçlarını düzenli kullanmaya ve hekim kontrollerini aksatmamaya özen göstermeli." dedi.