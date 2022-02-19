DSÖ: Dünya yeni bir küresel salgına hazırlıklı değil

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19 Şubat 2022 Cumartesi 00:30:00 - Güncelleme:19 Şubat 2022 Cumartesi 00:30:00

DSÖ'den dikkat çeken ifade: Dünya yeni bir küresel salgına hazırlıklı değil

Kaynak: AKSAM

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, katıldığı bir konferansta, Kovid-19 salgınındaki son duruma dair değerlendirmelerde bulundu. Ghebreyesus, "Yeni salgına dünya hazır değil" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünyanın Kovid-19'un ardından yeni bir küresel salgına hazırlıklı olmadığını belirtti.

AA'da yer alan habere göre, Almanya'daki Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Dr. Ghebreyesus, Kovid-19 salgınındaki son duruma dair değerlendirmelerde bulundu.

Ghebreyesus, Kovid-19 salgınına dünyanın hazırlıksız yakalandığını hatırlattı ve bundan sonra çıkabilecek salgınlara ilişkin, "Dünyanın hazırlıklı olduğunu sanmıyorum ve bu konuda ülkelerden beklediğimiz yatırımların gerçekleşmediğini görmekten endişeliyim." dedi.

Salgının ne zaman biteceği konusunun sıkça gündeme geldiğini vurgulayan Ghebreyesus, "Bazı ülkelerde aşılama oranının yüksekliği ve Omicron varyantının daha hafif hastalığa yol açması, salgının bittiğine dair tehlikeli algılara yol açıyor. Fakat salgın bitmedi." ifadelerini kullandı.

Afrika nüfusunun yüzde 83'üne henüz birinci doz aşının yapılmadığını kaydeden Ghebreyesus, "Engellenebilir bir salgından bir hafta içinde 70 bin kişi hayatını kaybediyorsa salgının bitmesi mümkün değildir." diye konuştu.

"SALGINI BİTİRMEK TERCİH MESELESİ"

Kovid-19'un enfeksiyonu sürdükçe yeni varyantların çıkmaya devam edeceğinin altını çizen Ghebreyesus, "Aslında mevcut şartlar, daha bulaşıcı ve daha tehlikeli varyantların çıkması için uygun. Fakat bu yıl içinde salgını küresel acil durumdan çıkarıp kontrol altına alabiliriz. Bu konuda malzemelerimiz de bilgimiz de var." ifadelerini paylaştı.

Ghebreyesus, "Biz bitirmeye karar verdiğimiz zaman salgın biter. Sonuç olarak bu bir ihtimal değil, tercih meselesidir." dedi.

DSÖ'nün geçen yıl başlattığı Kovid-19 ile Mücadele Araçlarına Erişimi Hızlandırma (ACT-A) girişimi kapsamında özellikle küresel aşı eşitsizliğini önlemek için 16,8 milyar dolar fon oluşturma hedefini hatırlatan Ghebreyesus, bütün ülkelere, bu girişime bağış yaparak salgının kontrol altına alınma sürecini hızlandırma çağrısında bulundu.

Etiketler : salgın kovid koronavirüs sağlık
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