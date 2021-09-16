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16 Eylül 2021 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:16 Eylül 2021 Perşembe 11:31:00

DSÖ dünyaya müjdeyi verdi: Koronavirüs vakalarında büyük düşüş

Kaynak: NTV

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), geçtiğimiz hafta koronavirüs vakalarında ilk büyük düşüşün tespit edildiğini duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), haftalık yayımladığı korona virüs raporunu paylaştı.

NTV'de yer alan habere göre yayımlanan raporda küresel olarak geçtiğimiz hafta yaklaşık 4 milyon korona virüs vakası kaydedildiğini belirten DSÖ, iki aydan fazla süredir yeni enfeksiyon sayısındaki ilk büyük düşüşün görüldüğünü aktardı.

CAN KAYBI DA GERİLEDİ

Geçtiğimiz iki ayda haftalık yaklaşık 4,4 milyon yeni vakanın kaydedildiğini belirten örgüt, dünyadaki her bölgenin bir önceki haftaya kıyasla Covid-19 vakalarında bir düşüş gördüğünü söyledi.

Dünya genelinde can kayıplarının da haftalık 62 bin seviyelerine gerilediğini belirten Dünya Sağlık Örgütü, en keskin düşüşün Güneydoğu Asya'da görüldüğünü söyledi.

AFRİKA'DA ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Afrika kıtasındaki can kayıplarında yüzde 7'lik bir artışın görüldüğü kaydedilen raporda Delta varyantına dikkat çekilerek, 180 ülkede görüldüğünün altı çizildi.

DSÖ, ayrıca çocukların ve gençlerin yetişkinlere kıyasla korona virüsten daha az etkilenmeye devam ettiğini ve hastalık nedeniyle 24 yaşın altındaki kişilerin ölümlerinin küresel ölümlerin yüzde 0,5'inden daha azını oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

Etiketler : DSÖ Afrika kıtası korona virüs Dünya Sağlık Örgütü
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