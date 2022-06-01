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01 Haziran 2022 Çarşamba 07:21:00 - Güncelleme:01 Haziran 2022 Çarşamba 07:21:00

DSÖ: Afrika'da bu yıl 1400'ü aşkın maymun çiçeği vakası görüldü

Kaynak: AA

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Dünya Sağlık Örgütü, bu yıl 7 Afrika ülkesinde 1400'ü aşkın maymun çiçeği vakasının görüldüğünü bildirdi.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Liberya, Nijerya, Kongo Cumhuriyeti ve Sierra Leone'nin DSÖ'ye 1392 şüpheli, 44 doğrulanmış vaka bildirdiği ifade edildi.

Virüsün Afrika'da endemik olmayan ülkelere yayılmamış olmasına rağmen Nijerya gibi ülkelerde farklı bölgelere ulaştığı vurgulandı.

DSÖ Afrika Direktörü Matshidiso Moeti, tüm dünyaya virüse karşı ortak müdahale edilmesi ve birlikte çalışma çağrısı yaptı.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken, Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde bir ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Etiketler : Kamerun Orta Afrika Cumhuriyeti DSÖ Afrika Direktörü Matshidiso Moeti Maymun çiçeği virüsü
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