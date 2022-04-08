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08 Nisan 2022 Cuma 07:30:00 - Güncelleme:08 Nisan 2022 Cuma 07:30:00

Dövme boyası yüzde alerji yapabilir

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Dövme boyasının yüzde alerjik reaksiyonlar meydana getirebileceğini belirten uzmanlar, kalıcı makyaj konusuyla ilgili uyarılarda bulundu.

Dövme boyasının yüzde alerjik reaksiyonlar meydana getirebileceğini belirten uzmanlar, kalıcı makyaj konusuyla ilgili uyarılarda bulundu. Son günlerde popüler hale gelen kalıcı makyajı yaptırırken, güzellik merkezlerinin güvenilirliğinin sorgulanması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, "Kalıcı makyaj yapılırken mikro steril iğneler doku altına sokularak pigment enjekte edilir. Hijyen şartlarına dikkat edilmemesi kalıcı makyajın yapıldığı bölgenin mikrop kaparak sağlık problemleri yaşanmasına neden olur. Bundan dolayı merdiven altı yerlerden uzak kalınması gerek" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Dövme boyası yüzde alerjik reaksiyonlar kalıcı makyaj
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