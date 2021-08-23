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23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:30:00

Donuk omuz sendromu orta yaş kadınların sorunu

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Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Onat Üzümcügil, donuk omuz sendromunun öncelikle omuzda ağrı ile başladığını belirterek, "Özellikle gece ağrısı önemlidir.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Onat Üzümcügil, donuk omuz sendromunun öncelikle omuzda ağrı ile başladığını belirterek, "Özellikle gece ağrısı önemlidir. Daha sonra ilk önce kolun dışa dönüş hareketi kısıtlanmaya başlar ve omuz eklem kapsülü ve bağları kalınlaştıkça hareketlerin tümü kısıtlanır. Son safhada ağrı azalır ve omuzda sertlik ortaya çıkar" dedi. Genellikle orta yaş bayan hastaların sıklıkla etkilendiğini ifade eden Üzümcügil, toplumda görülme sıklığının yaklaşık yüzde 3-5 iken, diyabet hastalarında bu oranın yüzde 20'lere kadar çıkabildiğini kaydetti. Üzümcügil, hastaların yaklaşık yüzde 85'inin 40-59 yaş aralığında olduğu bilgisini paylaşarak, "Daha çok dominant olmayan omuz etkilenirken her iki omuz tutulumu oranı yüzde 40-50'dir. Hastalık 1-3 yıl içinde tamamen çözülerek kendini sınırlar, ancak yüzde 20-50 hastada uzun süreli geçmeyen şikayetler baki kalabilir" ifadelerini kullandı.


Etiketler : Donuk omuz sendromu Prof. Dr. Onat Üzümcügil omuzda ağrı
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