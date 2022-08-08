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Dondurmayı saat 18.00'den önce tüketin
08 Ağustos 2022 Pazartesi 09:00:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2022 Pazartesi 09:00:00

Dondurmayı saat 18.00'den önce tüketin

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Tatlılarla arasında karşılaştırma yapıldığında kalorisi daha düşük olan dondurmanın yaz aylarının vazgeçilmez bir ara öğün

Tatlılarla arasında karşılaştırma yapıldığında kalorisi daha düşük olan dondurmanın yaz aylarının vazgeçilmez bir ara öğünü olduğunu belirten Diyetisyen Melisa Karataş, "Dondurmayı saat 18.00'den önce tüketmeye özen gösterin. Günde 3 top dondurmadan fazlasını tüketmeyin. Akşam yemekten sonra dondurma tüketimlerinde evde hazırladığınız şekersiz dondurmaları tercih edebilirsiniz" dedi.

Medical Park Ordu Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Melisa Karataş, yazı fit geçirmek isteyenlere ara öğünlerde tüketilmesi için 3 top dondurma önerisinde bulundu. Tatlılarla arasında karşılaştırma yapıldığında kalorisi daha düşük olan dondurmanın yaz aylarının vazgeçilmez bir ara öğünü olduğunu belirten Diyetisyen Melisa Karataş, "Yaz aylarında kalorisi az 3 top dondurma mutluluğuna kim hayır diyebilir" diye konuştu.

Etiketler : Dondurmayı saat Dyt. Melisa Karataş Medical Park Ordu Hastanesi
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